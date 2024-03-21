Обе стороны обсудили важность поддержки Украины и нового пакета военной помощи. В частности, Салливан заявил, что наше государство выйдет из этой войны суверенным, независимым, свободным, способным сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией.

Смотрите также Не Будапештский меморандум 2․0: что дают Украине подписанные договоры по безопасности со странами G7

Победа Украины – в интересах США

Советник президента США по вопросам нацбезопасности заявил, что победа это не только то, на что заслуживает Украина, ведь это также в интересах Соединенных Штатов. Он также пообещал, что США будут работать каждый день, чтобы это произошло как можно быстрее.

По его словам, есть военное измерение, которое касается предоставления вооружения, которое помогает украинским военным делать "то, что нужно" на поле боя. В то же время есть экономическое измерение, от которого зависит возможность Украины работать над реформами и развивать экономику.

"Это все – целостный, комплексный подход", – заметил Салливан.

Байден борется за финансирование для Украины

Джейк Салливан в очередной раз выразил свою безоговорочную поддержку нашего государства. Американский политик уверяет, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден верит в победу Украины.

Мы верим в вас. В то, что вы победите. Устойчивую страну, которая способна отразить будущую агрессию. Вы также должны верить в США. Мы с вами с начала этой войны и мы будем продолжать это делать всеми доступными способами,

– заявил советник американского президента.

Он также добавил, что Байден ежедневно "борется" за помощь для Украины в размере 60 миллиардов долларов. Салливан убежден в том, что США все же смогут достичь этого.

"Мы будем поддерживать вас. У нас есть коалиция из 50 государств, которая будет бок о бок поддерживать Украину", – подытожил он.

Что еще обсудили чиновники

Глава Офиса президента отметил, что услышал от Салливана абсолютно неоспоримые тезисы о поддержке, двустороннюю партийную поддержку США. Он отметил, что советник Байдена делает все необходимое для принятия Украине пакета помощи.

Как сообщил Андрей Ермак, стороны обсудили подготовку к саммиту в Вашингтоне, а также саммита по формуле мира в Брюсселе. Он отметил, что Байден не только лично поддерживает саммит Формулы мира, но и делает много полезных вещей для самого процесса его проведения.