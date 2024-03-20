Ранее Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, на второй день после годовщины полномасштабного вторжения России, заявил, что Киев имеет шанс выиграть войну. Однако победа Украины будет зависеть от действий американских конгрессменов.

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Не упомянул восстановление территориальной целостности Украины

Во время брифинга Джейк Салливан решил назвать условия победы Украины в войне против российских захватчиков. Он отметил, что, что наше государство должно преодолеть подлых оккупантов, однако не упомянул одну чрезвычайно важную деталь.

Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа,

– подчеркнул советник президента США по национальной безопасности.

Он также отметил, что теперь это имеет "решающее военное измерение, то есть предоставление необходимой поддержки, поставки и оружия храбрым украинским солдатам", чтобы они могли эффективно делать то, что им нужно, на поле боя.

По его словам, по состоянию на сейчас между Соединенными Штатами и Украиной осуществляются разведывательное и экономическое сотрудничество, а также дипломатию, которую проводят вместе, чтобы работать над демократическими реформами и экономическими реформами.

"Поэтому это комплексная, всесторонняя и совместная работа правительства США, которую наш президент определил как ключевой приоритет Соединенных Штатов, чтобы Украина не просто победила, но и добилась успеха", – отметил Салливан.

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