Салливан уверен, что успехи Украины на фронте будут возможны при наличии у нее "необходимых инструментов", пишет Politico. Предоставить их может Конгресс США, если примет долгожданное решение.

Важно Я просто не пойму, в каком мире мы живем, – Зеленский о том, будет ли помощь от США

Имеет потенциал, если предоставят инструменты

Речь идет о пакете помощи, который Киеву должны предоставить США. Однако из-за межпартийных споров в Конгрессе, эта поддержка задерживается в течение нескольких месяцев.

Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже достигла успеха в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой – не дать стране попасть в руки России,

– уверен Салливан.

Именно поэтому, по его мнению, США должны оказать помощь Украине, и Палата представителей должна проголосовать за нее. Сейчас Палата представителей объявила о двухнедельном перерыве, не проголосовав за выделение Украине более 60 миллиардов долларов.

В конце концов Украина все еще имеет потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне,

– подчеркнул советник Джозефа Байдена.

Он добавил, что это будет зависеть от Соединенных Штатов и их союзников и партнеров, чтобы "выполнить наши обязательства".

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