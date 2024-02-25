Салліван впевнений, що успіхи України на фронті будуть можливі за наявності в неї "необхідних інструментів", пише Politico. Надати їх може Конгрес США, якщо ухвалить довгоочікуване рішення.

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Має потенціал, якщо нададуть інструменти

Мовиться про пакет допомоги, який Києву має надати США. Проте через міжпартійні суперечки в Конгресі, ця підтримка затримується впродовж кількох місяців.

Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху у військовому плані в одній з найголовніших цілей, яку вона ставила перед собою – не дати країні потрапити до рук Росії,

– впевнений Салліван.

Саме тому, на його думку, США має надати допомогу Україні, і Палата представників має проголосувати за неї. Наразі Палата представників оголосила про двотижневу перерву, не проголосувавши за виділення Україні понад 60 мільярдів доларів.

Зрештою Україна все ще має потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги в цій війні,

– наголосив радник Джозефа Байдена.

Він додав, що це залежатиме від Сполучених Штатів та їхніх союзників та партнерів, щоб "виконати наші зобов'язання".

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