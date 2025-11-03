Базова соціальна допомога: хто зможе її отримати за новими умовами

В Україні розпочався новий етап проєкту з надання базової соціальної допомоги. З понеділка, 3 листопада, розширюється перелік категорій отримувачів.

Які нові правила щодо базової соціальної допомоги?

Зокрема вже зараз сім'ї можуть звертатися з відповідними заявами до Пенсійного фонду, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Експериментальний проєкт стартував 1 липня 2025 року – перший етап охопив отримувачів окремих видів соціальної допомоги,

– нагадали у відомстві.

Однак відтепер відбувся новий етап бета-тестування. Наразі проєкт розширюється на усі родини, які відповідають критеріям.

Важливо! І це навіть якщо раніше вони не отримували соціальні допомоги.

Хто не зможе отримувати базову соціальну допомогу?

Базова соціальна допомога не призначається таким особам:

у сім'ї є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці (винятки – догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо); хтось із членів сім'ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 000 гривень (наприклад, купівля житла, авто, валюти, цінних паперів); на банківських рахунках сім’ї більше ніж 100 000 гривень або облігації на таку ж суму; у власності сім’ї є друга квартира або будинок (винятки – житло на тимчасово окупованих територіях, зонах бойових дій або зруйноване через війну; спадщина, гуртожитки, житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – за умови, що воно не здається в оренду); у сім’ї є більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років (винятки – авто, отримані через ОСЗН, для людей з інвалідністю або ті, що знищені чи перебувають у розшуку).

Нагадаємо! Розмір допомоги є індивідуальним: він пов'язаний з базовою величиною, яка наразі становить 4 500 гривень, і розраховується як різниця між загальною сумою цієї величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Зокрема оформити допомогу можна у Дії. Функція стала доступна ще у вересні. Про це розказали у відомстві.

Водночас для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, цей сервіс тимчасово недоступний,

– попередили у повідомленні.

Зверніть увагу! Ці родини можуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Яка нова допомога з'явилася в Україні?