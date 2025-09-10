Бельгія може змінити позицію по російським активам: що пропонують в країні
- Бельгія готова пом'якшити свою позицію щодо використання заморожених російських активів для підтримки України, але вимагає від ЄС розділити можливі юридичні ризики.
- Бельгія не розглядає конфіскацію активів як варіант, оскільки це може викликати занепокоєння в інших держав і не має правової основи.
Бельгія переглядає свою позицію щодо заморожених російських активів. Брюссель допускає їх використання для підтримки України, але висуває власні умови.
Що пропонують робити з російськими активами в Бельгії?
Уряд Бельгії готовий пом'якшити позицію щодо використання заморожених російських активів на суму близько 190 млрд євро для підтримки України, але вимагає від Євросоюзу розділити можливі юридичні ризики, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Дивіться також Гроші Кремля на зброю для України: Британія витратила мільярд з активів Росії
За словами міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево, будь-які нові ініціативи повинні мати міцну правову основу і передбачати колективну відповідальність всіх країн ЄС. Це пов'язано з тим, що основна частина російських активів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, і в разі позовів Бельгія не готова брати ризики на себе.
Якщо будуть прийматися нові ініціативи, необхідно буде забезпечити їх правову обґрунтованість, а також щоб відбувалося об'єднання ризиків,
– додав Прево.
В ЄС обговорюється ідея створення компанії спеціального призначення для переведення туди російських активів і їх подальшого інвестування у більш прибуткові інструменти.
Однак навіть такий варіант викликає критику: глава Euroclear Валері Урбен попереджає, що Москва сприйме це як експропріацію, що може спровокувати агресивну відповідь і підірвати позиції депозитарію.
Бельгія не виключає перегляду своєї позиції. Якщо у нас буде міцна правова основа, якщо фінансовий ризик буде пом'якшений і якщо у нас буде об'єднання ризиків. Це багато "якщо",
– сказав Прево.
Водночас міністр підкреслив, що конфіскація активів не розглядається як варіант. За його словами, це не має правової бази та може викликати побоювання у держав, чиї суверенні кошти знаходяться в Європі, що в майбутньому вони також можуть опинитися під загрозою вилучення з політичних причин.
Прево додав, що заморожені російські активи надалі можуть стати інструментом переговорів в рамках мирного процесу і використовуватися для відновлення України.
Якщо ми хочемо, щоб курка продовжувала нести золоті яйця, ми повинні уникати її вбивства,
– резюмував він.
Що потрібно знати про заморожені російські активи?
Основна частина заморожених російських активів наразі залишається невикористаною. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно заявила, що обговорення щодо використання цих коштів продовжаться для посилення тиску на Росію.
Водночас дохід від заморожених російських активів країни Заходу вже направляють на підтримку України. Наприклад, ЄС недавно перерахував 1 мільярд євро з цих надходжень на так звану "швидку відбудову".
Велика Британія використала понад 1 мільярд фунтів стерлінгів доходів від заморожених російських активів на військову допомогу Україні, закупивши артилерійські снаряди, безпілотники, ракети та інше обладнання. Загалом у 2025 році Велика Британія планує витратити на військову підтримку України 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 6,05 мільярда доларів).