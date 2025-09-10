Укр Рус
10 вересня, 12:15
Бельгія може змінити позицію по російським активам: що пропонують в країні

Основні тези
  • Бельгія готова пом'якшити свою позицію щодо використання заморожених російських активів для підтримки України, але вимагає від ЄС розділити можливі юридичні ризики.
  • Бельгія не розглядає конфіскацію активів як варіант, оскільки це може викликати занепокоєння в інших держав і не має правової основи.

Бельгія переглядає свою позицію щодо заморожених російських активів. Брюссель допускає їх використання для підтримки України, але висуває власні умови.

Що пропонують робити з російськими активами в Бельгії?

Уряд Бельгії готовий пом'якшити позицію щодо використання заморожених російських активів на суму близько 190 млрд євро для підтримки України, але вимагає від Євросоюзу розділити можливі юридичні ризики, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

За словами міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево, будь-які нові ініціативи повинні мати міцну правову основу і передбачати колективну відповідальність всіх країн ЄС. Це пов'язано з тим, що основна частина російських активів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, і в разі позовів Бельгія не готова брати ризики на себе.

Якщо будуть прийматися нові ініціативи, необхідно буде забезпечити їх правову обґрунтованість, а також щоб відбувалося об'єднання ризиків, 
– додав Прево.

В ЄС обговорюється ідея створення компанії спеціального призначення для переведення туди російських активів і їх подальшого  інвестування у більш прибуткові інструменти. 

Однак навіть такий варіант викликає критику: глава Euroclear Валері Урбен попереджає, що Москва сприйме це як експропріацію, що може спровокувати агресивну відповідь і підірвати позиції депозитарію.

Бельгія не виключає перегляду своєї позиції. Якщо у нас буде міцна правова основа, якщо фінансовий ризик буде пом'якшений і якщо у нас буде об'єднання ризиків. Це багато "якщо", 
– сказав Прево.

Водночас міністр підкреслив, що конфіскація активів не розглядається як варіант. За його словами, це не має правової бази та може викликати побоювання у держав, чиї суверенні кошти знаходяться в Європі, що в майбутньому вони також можуть опинитися під загрозою вилучення з політичних причин.

Прево додав, що заморожені російські активи надалі можуть стати інструментом переговорів в рамках мирного процесу і використовуватися для відновлення України. 

Якщо ми хочемо, щоб курка продовжувала нести золоті яйця, ми повинні уникати її вбивства, 
– резюмував він.

Що потрібно знати про заморожені російські активи?

  • Основна частина заморожених російських активів наразі залишається невикористаною. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно заявила, що обговорення щодо використання цих коштів продовжаться для посилення тиску на Росію.

  • Водночас дохід від заморожених російських активів країни Заходу вже направляють на підтримку України. Наприклад, ЄС недавно перерахував 1 мільярд євро з цих надходжень на так звану "швидку відбудову". 

  • Велика Британія використала понад 1 мільярд фунтів стерлінгів доходів від заморожених російських активів на військову допомогу Україні, закупивши артилерійські снаряди, безпілотники, ракети та інше обладнання. Загалом у 2025 році Велика Британія планує витратити на військову підтримку України 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 6,05 мільярда доларів).