Бельгия пересматривает свою позицию по замороженным российским активам. Брюссель допускает их использование для поддержки Украины, но выдвигает собственные условия.

Что предлагают делать с российскими активами в Бельгии?

Правительство Бельгии готово смягчить позицию по использованию замороженных российских активов на сумму около 190 млрд евро для поддержки Украины, но требует от Евросоюза разделить возможные юридические риски, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

По словам министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, любые новые инициативы должны иметь прочную правовую основу и предусматривать коллективную ответственность всех стран ЕС. Это связано с тем, что основная часть российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, и в случае исков Бельгия не готова брать риски на себя.

Если будут приниматься новые инициативы, необходимо будет обеспечить их правовую обоснованность, а также чтобы происходило объединение рисков,

– добавил Прево.

В ЕС обсуждается идея создания компании специального назначения для перевода туда российских активов и их дальнейшего инвестирования в более прибыльные инструменты.

Однако даже такой вариант вызывает критику: глава Euroclear Валери Урбен предупреждает, что Москва воспримет это как экспроприацию, что может спровоцировать агрессивный ответ и подорвать позиции депозитария.

Бельгия не исключает пересмотра своей позиции. Если у нас будет прочная правовая основа, если финансовый риск будет смягчен и если у нас будет объединение рисков. Это много "если",

– сказал Прево.

В то же время министр подчеркнул, что конфискация активов не рассматривается как вариант. По его словам, это не имеет правовой базы и может вызвать опасения у государств, чьи суверенные средства находятся в Европе, что в будущем они также могут оказаться под угрозой изъятия по политическим причинам.

Прево добавил, что замороженные российские активы в дальнейшем могут стать инструментом переговоров в рамках мирного процесса и использоваться для восстановления Украины.

Если мы хотим, чтобы курица продолжала нести золотые яйца, мы должны избегать ее убийства,

– резюмировал он.

Что нужно знать о замороженных российских активах?