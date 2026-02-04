Ціни на пальне дорожчатимуть далі: скільки буде коштувати літр бензину та дизеля

З початку 2026 року пальне в українських мережах АЗС суттєво подорожчало. В середньому бензин та дизпальне додали в ціні на орієнтовно 2 гривні на літр. Водночас щодо подальшого здорожчання думки розділились: хтось вважає, що ціни надалі стабілізуються, а хтось – що потенціал для зростання досі є.

Наскільки подорожчає бензин та дизпальне у лютому?

У коментарі для 24 Каналу директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів, що січень зазвичай називають "мертвим місяцем", бо споживання невисоке. Таким чином, до весни майже нічого не відбувається.

Втім насправді цього року ситуація на ринку для цього періоду видалася зовсім нетиповою. Річ у тім, що за останній місяць ціна нафти на світовому ринку зросла на 16,5% – з 60 до 70 доларів за барель.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 Також зросла закупівельна вартість пального – орієнтовно 100 доларів за тонну, а відповідно, це 4 з чимось гривні на літрі. Ринок не міг не відреагувати на це.

Своєю чергою, це призвело до того, що вже у 2026 році подорожчання склало 2 гривні на літр бензину й дизелю.

Враховуючи те, що закупівельна вартість здорожчала на 4 з чимось гривні, то потенціал для подальшого зростання ще лишається,

– зауважив Куюн.

За словами експерта, наразі діапазон можливого зростання може ще складати в середньому трішки більше, ніж 2 гривні на літрі.

Економіст Олег Пендзин розповів для 24 Каналу, що основною причиною здорожчання пального на українських АЗС є підвищення акцизу з початку 2026 року. Втім, експерт додає, що надалі ріст ціни пального зупиниться.

Олег Пендзин Експерт Економічного дискусійного клубу В середньому пальне за таких умов здорожчає на 2 гривні за літр. Гадаю, що вартість більше не буде рости. А на сьогодні підвищення вже склало в середньому десь 1,5 гривні на літр.

Як пояснює пан Олег, раніше мережі АЗС розпродавали залишки, які були зроблені до підняття акцизу, а коли вони закінчилися, ціни почали рости.

Нагадуємо! З 1 січня 2026 року ставки акцизів на пальне в Україні зросли: на бензин – з 271,7 євро до 300,8 євро за 1000 літрів (зростання орієнтовно на 29 євро), на дизель – з 215,7 євро до 253,8 євро за 1000 літрів (подорожчав на 38 євро), а на автогаз – зі 173 до 198 євро за 1000 літрів (на 25 євро більше).

Чи зміниться в ціні автогаз?

Куюн зауважує, що попри те, що ціна на автогаз теж певним чином залежить від закупівельної вартості нафтопродуктів, але наразі ситуація з цим видом пального Україні доволі спокійна.

Варто нагадати, що у грудні 2025 року ціна на автогаз зростала, але це через пошкодження росіянами об'єктів інфраструктури, через які постачався найдешевший автогаз в Україну. Довелося його заміщати на інші джерела,

– пояснює пан Сергій.

Наразі ціна автогазу залишається на рівні 60% від ціни бензину, що подорожчав, і це стандартна позиція. .

Немає передумов для того, щоб відбулося суттєве здорожчання автогазу. Діапазон ціни залишатиметься на рівні 38 гривень орієнтовно,

– підсумуму Куюн.

Цікаво, що за словами Пендзина, автогаз, як пальне, має невеликі обсяги використання серед населення, а тому істотно не впливає на ситуацію на ринку.

Як основні види пального зросли в ціні за останній місяць?

За даними Консалтингової групи А-95, зараз середня вартість бензину в Україні коливається в діапазоні від майже 59 гривень до 65 гривень за літр, відповідно до виду бензину.

Відтак, за літр бензину А-95 преміум доведеться віддати 65,17 гривні, а за бензин А-95 – 60,67 гривні за літр.

Бензин А-92 та дизпальне трішки відрізняються в ціні, але несуттєво: літр бензину А-92 коштує в середньому 58,85 гривні, а літр дизпального – 60,26 гривні.

Автомобільний газ перебуває на рівні у понад 38 гривень.

Водночас на початку січня цього року середній діапазон вартості всіх видів бензину становив від 56 гривень до трішки більше, ніж 63 гривні.

Таким чином, за бензин А-95 преміум доводилося віддати орієнтовно 63,19 гривні за літр. А за бензин А-95 – 58,26 гривні.

Щодо бензину А-92, то ціна на початку січня складала 56,60 гривні, а дизпальне – 58,30 гривні. Тобто зростання відбулося в межах 2 гривень за останній місяць.

Автогаз тоді був на рівні 37,63 гривні.

Що ще може вплинути на вартість пального?