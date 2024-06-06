Ця звичка краде у вас гроші: на що рекомендують звертати увагу експерти

Люди усе частіше обирають безготівковий спосіб розрахунку. З одного боку це зручно, з іншого – несе за собою певні проблеми.

Чому ви втрачаєте кошти

Використовуючи безготівковий спосіб розрахунку, ви витрачаєте більше, оскільки не відчуваєте болю від втрати цих коштів. Таке дослідження опублікував журнал Journal of Retailing.

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Йдеться про те, що під час оплати готівкою вам потрібно здійснити певний комплекс заходів. Наприклад, дістати гаманець, відрахувати потрібну суму тощо. А от в процесі безготівкового розрахунку, оплата робиться набагато швидше і без зайвих думок.

Зараз більшість людей забули про пластикові картки. Основна маса розрахунків здійснюється через телефон чи інші прилади. А це ще більше скорочує час на роздуми.

Як зменшити витрати

Дослідження показують, що людина набагато краще відчуває цінність придбаного саме через розрахунок готівкою.

Використовуючи безготівковий розрахунок можна значно зекономити. Для цього необхідно знати декілька правил: