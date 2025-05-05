Коли УБД не можуть безоплатно їздити у транспорті

Учасники бойових дій в Україні мають гарантоване державою право на низку соціальних пільг. Серед них – безоплатне користування громадським транспортом.

Які транспортні пільги мають УБД

Це стосується як міських маршрутів, так і поїздок між населеними пунктами. Проте важливо пам’ятати, що ця пільга не є необмеженою і має конкретні умови використання, передає 24 Канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".

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Учасники бойових дій можуть безкоштовно користуватися:

усіма видами міського транспорту – автобусами, трамваями, тролейбусами та метро;

сільським транспортом загального користування;

приміськими автобусами, залізничним та водним транспортом;

міжміськими маршрутами, включно з внутрішньорайонними та міжобласними перевезеннями.

У яких випадках пільга не діє

Крім щоденного безкоштовного користування громадським транспортом, учасники бойових дій мають право на пільгові міжміські поїздки.

Раз на два роки держава гарантує їм безплатну поїздку туди й назад будь-яким міжміським транспортом – поїздом, автобусом, літаком або водним шляхом. Як альтернативу, можна раз на рік скористатися 50% знижкою на подібний маршрут.

Втім, пільга не є необмеженою. Якщо учасник бойових дій уже використав своє право на безоплатну поїздку протягом останніх двох років або скористався знижкою протягом останнього року, перевізник має право вимагати повну оплату проїзду.

Зауважте! Таким чином, щоб уникнути непорозумінь чи відмов у пільговому проїзді, учасникам бойових дій варто знати не лише про своє право на безкоштовний проїзд, а й про його обмеження, передбачені чинним законодавством.