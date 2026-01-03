Пенсіонери платитимуть за проїзд: на який транспорт не діятиме пільга

Українці, які досягли пенсійного віку, зберігають право на державні пільги. Серед яких найбільш відома це безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Втім, на практиці трапляються випадки, коли пенсіонерам доводиться оплачувати квиток,

Чи весь транспорт безкоштовний для пенсіонерів?

У 2026 році пенсіонерам доведеться платити за проїзд, адже не всі види транспорту є у списку "безкоштовних". За деякі поїздки доведеться сплачувати повну вартість квитка, пише 24 Канал із посиланням на постанову Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Пільговий проїзд не поширюється на таксі, міжміські автобуси та потяги. Відповідно, пенсіонери за поїздки цими видами транспорту сплачують повну вартість квитка.

А який проїзд для пенсіонерів безкоштовний?

Пенсіонери в Україні зберігають право на безкоштовний проїзд у кількох видах громадського транспорту. Зокрема, безкоштовно вони можуть користуватися:

трамваями;

тролейбусами;

міськими автобусами та приміськими електричками.

Щодо маршруток, ситуація трохи складніша. Пільговий проїзд у них можливий, але його умови визначаються органами місцевого самоврядування. Місцева влада встановлює конкретну кількість безкоштовних місць у кожному маршруті, а також регламентує години, коли пільга діє.

Важливо! Щоб скористатися безкоштовним проїздом у дозволеному транспорті, обов’язково мати пенсійне посвідчення. Якщо його немає та квиток не придбано, контролер має право виписати штраф.

Таким чином, пенсіонер може скористатися пільговим проїздом не завжди. Відповідно доступ до безплатного місця залежить від правил конкретного міста чи громади.

Довідково: Пенсійне посвідчення підтверджує, що людина отримує пенсію. Його видають за заявою пенсіонера, яку потрібно подати до місцевого відділення Пенсійного фонду України.

Які ще діють пільги для пенсіонерів?