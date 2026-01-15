Для двох категорій пільговиків: в одному з міст українці зможуть заощадити на проїзді

Оголосили дві нові категорії громадян, які зможуть безоплатно їздити у транспорті Львова. Відповідну ухвалу погодили на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради у четвер, 15 січня.

Які пільги встановили у Львові?

Українці зможуть оформити пільгову персоналізовану транспортну картку ЛеоКарт та користуватися громадським транспортом безоплатно, пише 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Для цього людина має відповідати таким критеріям:

бути військових пенсіонером вислугою років; або бути особою, які втратила годувальника, досягла 60 років та проживає у Львівській громаді.

Для цих двох нових категорій передбачено 60 безоплатних поїздок на місяць.

Зазначено, що у Львівській громаді проживає близько 8 тисяч військових пенсіонерів за вислугою років та ще приблизно 8 тисяч осіб, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Однак пільга поширюється не на всіх, а виключно на мешканців громади, яким 60 років та більше.

Здійснювати безоплатні поїздки у громадському транспорті за наявності пільгової картки можна буде з 1 березня 2026 року.

Цікаво! Щодня громадським транспортом у Львові користується близько 450 тисяч пасажирів, з яких приблизно 200 тисяч – пільговики. Тобто майже 40% усіх поїздок у міському транспорті є пільговими.

Нагадаємо, що українські пенсіонери можуть безплатно користуватися трамваями, тролейбусами, а також міськими автобусами та приміськими електричками. Про це йдеться у постанові Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Проїзд у маршрутках визначається залежно від рішення міської влади. А за проїзд у таксі, потязі чи автобусі міжміського сполучення доведеться заплатити.

Що ще слід знати про безоплатний проїзд?