Рівень безробіття у 2023 році буде високим: на яку допомогу від держави можна розраховувати

Рівень безробіття прогнозовано буде скорочуватись у 2023 році та наступних роках, однак все ще залишатиметься на рівні 20%. HR-спеціалісти розповіли, як це вплине на ринок праці.

Яким буде рівень безробіття у 2023 році

Експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна, у коментарі 24 каналу, підкреслила, що прогноз по безробіттю в Україні невтішний та навела статистику він НБУ.

У 2022 році відсоток безробіття по компаніях складе 28,9% проти 9,8% торік.

У 2023 спаде до 27%.

У 2023 році – 18,2%.

Актуально Кадровий голод та високі зарплати: кого шукатимуть роботодавці у 2023 році

HR-спеціалістка Валентина Гаврюшенко, у коментарі 24 каналу, розповіла, що відновлення економіки поступово стимулюватиме зростання попиту на робочу силу, але ринок праці ще довго буде відчувати на собі наслідки рецесії в економіці.

За прогнозами Нацбанку рівень безробіття в Україні поступово знижуватиметься, але на тлі війни та падіння економіки він ще довго залишатиметься високим, у першому півріччі наступного року рівень безробіття в Україні виросте до 35%, зниження до 18,2% прогнозують у 2024 році.

Валентина Гаврюшенко HR-спеціалістка, експертка з ринку праці Молодь і українці середнього віку виїхали за кордон і частина кваліфікованих кадрів не повернеться на Батьківщину, це теж негативно впливає на економіку. Кадровий голод призведе до того, що роботодавцям доведеться заманювати людей на роботу високими зарплатами. Зокрема, з високою ймовірністю така ситуація можлива у будівництві та на виробничих потужностях, які значно постраждали через війну.

Яка ситуація з безробіттям зараз

Зараз в Україні 239 тисяч безробітних станом на 1 грудня, згідно з даним Служби зайнятості. Це найнижчим показником від 2003 року.

На одне робоче місце в деяких областях може бути понад 10 охочих. Відтак конкуренція на певні вакансії просто шалена.

У 2023 році кількість безробітних зросте до трохи більше ніж 2,8 мільйона безробітних, заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в ефірі Українського радіо заявила.

Допомога по безробіттю

Мінімальний розмір виплат

Мінімальний розмір по безробіттю – це фіксована сума, розмір якої регулює закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Залежно від розміру страхового стажу українець може розраховувати на 650, або 1,8 тисячі гривень.

Максимальний розмір виплат

До початку повномасштабної війни максимальний розмір виплат був прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Відтак з цього грудня повинен був збільшитись до 10 736 гривень (чотири прожиткових мінімуми). Однак у зв'язку з воєнним станом відповідає розміру мінімальної зарплати – 6 700 гривень.

Також нагадаємо, що поки в Україні діє воєнний стан, українці не можуть отримувати допомогу довше, ніж три місяці. Що стосується розміру суми, то вона виплачується залежно від тривалості періоду безробіття:

перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю – 100%,

надалі – 50%.

Статус безробітного надають тепер лише за наявності страхового стажу протягом 12 місяців поспіль на момент втрати роботи.