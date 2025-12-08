Не лише Росія: союзниця Кремля зіштовхується зі стагнацією в економіці

Білоруська влада активно готує затвердження нової програми розвитку на 2026–2030 роки. Проте попередня п’ятирічка вже показала планова економіка не ефективна.

Що відбувається з білоруською економікою?

Зокрема зростання ВВП за 2021–2025 роки становило менш як 8 % замість запланованих 20 %, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Приріст 2025 року буде близько 2 %, якщо поточні темпи збережуться. Економіка фактично залишилася на рівні середини 2010 років.

Цільове стримування цін до 5 % провалилося,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, інфляція сягнула 12,8 % у 2022 році. За п’ять років ціни зросли на 42 % – майже вчетверо перевищивши прогноз. А у жовтні поточного року річне зростання прискорилося до 6,9 %.

До того ж частка інвестицій у ВВП мала досягти 22 – 23 %, але залишилася на рівні 18,8 % у 2025 році.

Згідно з інформацією, фінансування концентрувалося на житловому будівництві та великих держпроєктах. Виробничий сектор отримав обмежене фінансування.

Зверніть увагу! Іноземні інвестиції практично припинилися.

За період з січня по вересень 2025 року експорт становив лише 37,3 мільярда доларів. І це майже на 7 мільярдів нижче цільового рівня.

Зокрема частка сировини у постачаннях зросла до 65 %. А втрата європейських ринків підвищила залежність від двох країн – Росії та Китаю.

Машинобудування та хімічна промисловість так і не відновили попередні обсяги,

– додали у СЗР України.

Таким чином, п’ятирічка продемонструвала: централізоване планування та державний контроль залишаються серйозним гальмом для економіки. Тим часом амбітні плани залишаються на папері.

Важливо! Реальна економіка Білорусі – вразлива, недиверсифікована і в стагнації.

Нагадаємо, що у Білорусі немає коштів на погашення боргів. Про це раніше повідомляли у розвідці.

Наприклад, валютні резерви країни на папері на вигляд значні. Це 13,7 мільярда доларів на 1 листопада. Проте ліквідності катастрофічно не вистачає.

Зауважте! Варіант із повноцінним "висиханням" фінансів Білорусі – реальний.

Що ще відбувається у Білорусі?