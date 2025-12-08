Не лише Росія: союзниця Кремля зіштовхується зі стагнацією в економіці
- Економіка Білорусі за 2021 – 2025 роки зросла менш як на 8 % замість запланованих 20 %.
- Іноземні інвестиції майже припинилися, а експорт за січень-вересень 2025 року склав 37,3 мільярда доларів, що на 7 мільярдів менше цільового рівня.
Білоруська влада активно готує затвердження нової програми розвитку на 2026–2030 роки. Проте попередня п’ятирічка вже показала планова економіка не ефективна.
Що відбувається з білоруською економікою?
Зокрема зростання ВВП за 2021–2025 роки становило менш як 8 % замість запланованих 20 %, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Читайте також "Абсолютно неприпустимо": ЄС вдарить санкціями по Білорусі через її провокації
Приріст 2025 року буде близько 2 %, якщо поточні темпи збережуться. Економіка фактично залишилася на рівні середини 2010 років.
Цільове стримування цін до 5 % провалилося,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, інфляція сягнула 12,8 % у 2022 році. За п’ять років ціни зросли на 42 % – майже вчетверо перевищивши прогноз. А у жовтні поточного року річне зростання прискорилося до 6,9 %.
До того ж частка інвестицій у ВВП мала досягти 22 – 23 %, але залишилася на рівні 18,8 % у 2025 році.
Згідно з інформацією, фінансування концентрувалося на житловому будівництві та великих держпроєктах. Виробничий сектор отримав обмежене фінансування.
Зверніть увагу! Іноземні інвестиції практично припинилися.
За період з січня по вересень 2025 року експорт становив лише 37,3 мільярда доларів. І це майже на 7 мільярдів нижче цільового рівня.
Зокрема частка сировини у постачаннях зросла до 65 %. А втрата європейських ринків підвищила залежність від двох країн – Росії та Китаю.
Машинобудування та хімічна промисловість так і не відновили попередні обсяги,
– додали у СЗР України.
Таким чином, п’ятирічка продемонструвала: централізоване планування та державний контроль залишаються серйозним гальмом для економіки. Тим часом амбітні плани залишаються на папері.
Важливо! Реальна економіка Білорусі – вразлива, недиверсифікована і в стагнації.
Нагадаємо, що у Білорусі немає коштів на погашення боргів. Про це раніше повідомляли у розвідці.
Наприклад, валютні резерви країни на папері на вигляд значні. Це 13,7 мільярда доларів на 1 листопада. Проте ліквідності катастрофічно не вистачає.
Зауважте! Варіант із повноцінним "висиханням" фінансів Білорусі – реальний.
Що ще відбувається у Білорусі?
- На білоруських заводах змушені скорочувати робочі графіки.
- Також середні зарплати по країні знижувалися два місяці поспіль – у серпні та у вересні.
- Крім того, білоруська продукція просто не продається.