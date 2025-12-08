Не только Россия: союзница Кремля сталкивается со стагнацией в экономике
- Экономика Беларуси за 2021 – 2025 годы выросла менее чем на 8 % вместо запланированных 20 %.
- Иностранные инвестиции почти прекратились, а экспорт за январь-сентябрь 2025 года составил 37,3 миллиарда долларов, что на 7 миллиардов меньше целевого уровня.
Белорусские власти активно готовят утверждение новой программы развития на 2026–2030 годы. Однако предыдущая пятилетка уже показала плановая экономика не эффективна.
Что происходит с белорусской экономикой?
В частности рост ВВП за 2021–2025 годы составил менее 8 % вместо запланированных 20 %, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Прирост 2025 года будет около 2 %, если текущие темпы сохранятся. Экономика фактически осталась на уровне середины 2010 года.
Целевое сдерживание цен до 5 % провалилось,
– говорится в сообщении.
Кроме того, инфляция достигла 12,8 % в 2022 году. За пять лет цены выросли на 42 % – почти вчетверо превысив прогноз. А в октябре текущего года годовой рост ускорился до 6,9 %.
К тому же доля инвестиций в ВВП должна была достичь 22 – 23 %, но осталась на уровне 18,8 % в 2025 году.
Согласно информации, финансирование концентрировалось на жилищном строительстве и крупных госпроектов. Производственный сектор получил ограниченное финансирование.
Обратите внимание! Иностранные инвестиции практически прекратились.
За период с января по сентябрь 2025 года экспорт составил лишь 37,3 миллиарда долларов. И это почти на 7 миллиардов ниже целевого уровня.
В частности, доля сырья в поставках выросла до 65 %. А потеря европейских рынков повысила зависимость от двух стран – России и Китая.
Машиностроение и химическая промышленность так и не восстановили предыдущие объемы,
– добавили в СВР Украины.
Таким образом, пятилетка продемонстрировала: централизованное планирование и государственный контроль остаются серьезным тормозом для экономики. Между тем амбициозные планы остаются на бумаге.
Важно! Реальная экономика Беларуси – уязвима, недиверсифицирована и в стагнации.
Напомним, что у Беларуси нет средств на погашение долгов. Об этом ранее сообщали в разведке.
Например, валютные резервы страны на бумаге на вид значительные. Это 13,7 миллиардов долларов на 1 ноября. Однако ликвидности катастрофически не хватает.
Заметьте! Вариант с полноценным "высыханием" финансов Беларуси – реальный.
Что еще происходит в Беларуси?
- На белорусских заводах вынуждены сокращать рабочие графики.
- Также средние зарплаты по стране снижались два месяца подряд – в августе и в сентябре.
- Кроме того, белорусская продукция просто не продается.