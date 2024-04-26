Це відбудеться у травні: пенсіонерам варто чекати на ще одні доплати

З травня для деякої категорії пенсіонерів передбачене зростання пенсії. Для цього не потрібно звертатися у Пенсійний фонд, адже перерахунок відбудеться автоматично.

Кому підвищать пенсію з 1 травня

Пенсіонери, які досягли віку від 70 років та більше можуть розраховувати на підвищення пенсії з 1 травня.

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Варто додати, що таке підвищення відбудеться лише для тих, чий розмір виплат не досягає 10 340,35 гривні.

Які розміри надбавок

Надбавкипенсіонери отримають на місяць після досягнення відповідного віку, що дозволяє на них претендувати.

Розмір залежатиме від віку пенсіонерам, а саме:

від 70 до 74 років – 300 гривень,

– 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень,

– 456 гривень, понад 80 років – 570 гривень.

Доплати за додатковий стаж

З 1 квітня для пенсіонерів, що продовжують працювати та набули стаж в останні два роки, відбувся автоматичний перерахунок пенсій . Однак ці виплати пенсіонери зможуть отримати аж у червні.

Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, мають право на доплати за додатковий стаж.

Доплати розраховуються за кожен рік роботи, виконаний понад законодавчо необхідний мінімум.

Право на отримання мають чоловіки за наявності понад 35 років стажу , та жінки зі стажем у понад 30 років .

, та жінки зі стажем . Обчислюють доплату на основі прожиткового мінімуму – якщо розмір пенсії пенсіонера перевищує цей мінімум. Якщо ж пенсія нижча за мінімальну виплату, розмір доплати буде пропорційно менший.

– якщо розмір пенсії пенсіонера перевищує цей мінімум. Якщо ж пенсія нижча за мінімальну виплату, розмір доплати буде пропорційно менший. Крім того, доплата працюючим пенсіонерам за понаднормовий стаж буде перерахована лише після їхнього звільнення.

Якщо пенсіонер має 5 додаткових років стажу, його доплата складе 118,05 гривні.