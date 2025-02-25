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25 лютого, 14:00
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Українська оборонна промисловість зросла у 35 разів за час війни

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Українська оборонна промисловість зросла у 35 разів за період повномасштабного вторгнення, досягнувши 35 мільярдів доларів у 2025 році.
  • Україна зосередилася на збільшенні власного виробництва озброєння через можливе зменшення військової підтримки від західних партнерів у 2025 році, розвиваючи крилаті та балістичні ракети та системи "Паляниця" та "Нептун".

За період повномасштабного вторгнення спроможності української оборонної промисловості зросли у 35 разів. Україна представила лідерам іноземних держав досягнення українського оборонного сектору за три роки війни.

Яку зброю робить Україна

Промислові спроможності зросли до 35 мільярдів доларів у 2025 році. Для порівняння, у 2022 році вони становили 1 мільярд доларів, передає 24 Канал з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.

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Міністр зазначив, що українська зброя проходить випробування в умовах найжорстокішої війни з часів Другої світової.

 

Герман Сметанін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Зброя – відтепер це бренд української оборонної індустрії. Це спільна назва всього озброєння та загалом явища української оборонної індустрії, яка відродилася і розвинулася за три роки повномасштабного вторгнення, і яку вже знають у світі.

Він також розповів, які види зброї тепер розробляє українська оборонна промисловість:

  • БпЛА-розвідники;
  • FPV-дрони на оптоволокні;
  • Наземні роботизовані платформи;
  • Дрони-перехоплювачі;
  • Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР);
  • Системи зв'язку;
  • Річкові дрони.

Нагадаємо! Через ймовірне зменшення обсягів військової підтримки від західних партнерів у 2025 році, Україна зосередилася на збільшенні власного виробництва озброєння, зокрема далекобійного. Країна активно розвиває програми створення крилатих і балістичних ракет, а також розпочала масштабне виробництво сучасних систем "Паляниця" та "Нептун", що стануть важливими елементами зміцнення національної оборони.