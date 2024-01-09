Ірландія погіршила умови для українців: країна внесла зміни в допомогу біженцям

Уряд Ірландії змінив умови перебування в країні для українців, які шукають прихистку. Тепер вони мають терміново шукати собі нове житло.

Ірландія змінила умови для біженців

В січні 2024 року уряд Ірландії зменшить допомогу для тих, хто проживає в державному житлі з 220 євро до 38,80 євро на тиждень. Про це влада країни повідомляла ще у грудні минулого року.

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Лише після переїзду українців з безкоштовного житла до орендованого, вони зможуть подати заявку на отримання повного обсягу соцвиплат.

Житло від держави для українців буде тепер доступне для проживання лише на 90 днів. Далі вони мають шукати собі орендоване помешкання.

Зміни наберуть чинності з 29 січня й не стосуватимуться тих, хто вже отримав тимчасовий захист в Ірландії раніше.

Фінляндія заплатить українцям, щоб вони виїхали з країни

З 1 листопада по 20 грудня 2023 року до Ірландії прибуло 3 740 українських біженців, які потребували допомоги. В середньому за тиждень до країни прибувало по 484 – 702 осіб.

З 1 січня Фінляндія платитиме біженцям, які подали заяву на добровільне повернення в Україну менш ніж за 30 днів після першого негативного рішення щодо притулку або відкликання заяви. Сума становитиме 5 300 євро, але якщо подати заяву після 30 днів, розмір допомоги зменшується до 2 тисяч євро.

Новий регламент замінить попередній, термін дії якого закінчується наприкінці 2023 року. Новий регламент реалізує зобов'язання урядової програми з надання субсидії на добровільне повернення, щоб стимулювати якнайшвидший виїзд із країни та відмову від оскарження рішення про надання прихистку. Також було поставлено за мету гармонізувати розмір субсидії на рівні країн-компараторів,

– повідомили в уряді.

Гроші можна витратити на: