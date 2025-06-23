Благодійна допомога в Україні — за яких умов вона оподатковується
- Благодійна допомога може оподатковуватися, якщо сума нецільової допомоги перевищує 4 240 гривень, з різниці сплачують податок.
- Не сплачують податок за допомогу постраждалі від катастроф, збройної агресії, а також допомога медзакладам, дитячим будинкам, науковцям та іншим спеціальним установам.
Благодійну допомогу можуть надавати у різних форматах. Наприклад, у вигляді грошей, майна, безплатних послуг чи робіт.
Як та кому слід сплачувати податок з благодійної допомоги
Однак деякі види повинні оподатковуватися, передає 24 Канал з посиланням на Безплатну правічну допомогу.
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Благодійна допомога існує двох видів:
- цільова (чітко визначена, на що її можна витратити)
- нецільовою (можна витратити взагалі на будь-що).
У податковій декларації слід вказувати факт отримання нецільової благодійної допомоги. Її сума має перевищувати граничний розмір (у 2025 році це – 4 240 гривень).
Зверніть увагу! Сплатити податок необхідно з різниці між отриманою допомогою та граничним розміром, тобто якщо отримано 10 000 гривень, то оподатковується 5 760 гривень.
Хто не сплачує податок за допомогу
Зокрема не сплачують податок за отриману допомогу постраждалі внаслідок таких подій:
- екологічних, техногенних та інших катастроф;
- стихійних лих, аварій, епідемій;
- збройної агресії Росії під час воєнного стану.
Крім того, не оподатковується допомога (на будь-яку суму), що надана:
- медзакладам на оплату лікування й операцій;
- реабілітаційним і протезно-ортопедичним підприємствам;
- дитячим будинкам, інтернатам;
- установам для людей без житла
- пенітенціарним закладам;
- будинкам-інтернатам для людей з інвалідністю або пенсіонерів;
- геріатричним пансіонатам;
- науковцям (на покриття витрат);
- аматорським спортивним організаціям, навчальним закладам для дітей з інвалідністю;
- усиновлювачам, прийомним батькам, опікунам, дитячим будинкам сімейного типу (до 300 тисяч гривень на рік);
- передбачена Податковим кодексом України.
Слід також додати, що цільову благодійну допомогу необхідно витратити протягом 12 місяців після отримання. Однак термін може бути дещо більший – до 24 місяців – якщо допомога спрямована на лікування.
Важливо! У разі невикористання за призначенням гроші слід повернути благодійнику або включити до оподатковуваного доходу.