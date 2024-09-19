Зимовий виклик: чи загрожує українцям масові відключення світла

Україна вже пережила одну зиму із масовими ракетними обстрілами енергосистеми та екстреними відключеннями світла по усіх областях. Однак цієї осені та зими ворог може знову атакувати об'єкти генерації, тим самим спричиняючи нові обмеження у світлі для споживачів. Йдеться навіть про те, що без електроенергії, можливо, доведеться проводити половину дня.

Чи буде в Україні дефіцит електроенергії

Експерт з енергетичних питань Святослав Павлюк у розмові з 24 Каналом пояснив, що загальна електрична потужність, якою Україна користувалася торік, становила 18 гігаватів.

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Водночас станом на липень 2024 року, після ударів росіян по енергосистемі, в країні залишилося потужностей близько 10 гігаватів.

Святослав Павлюк Виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Частину дефіциту потужностей відновлять, однак є частина, яка не підлягає відновленню. І це означає, що зимою буде дефіцит електроенергії. У всіх можливих варіантах Україна не має профіциту.

Зауважте! Єдиний варіант, коли Україна може уникнути дефіциту зимою, це повернення окупованої росіянами Запорізької АЕС. Утім, на сьогодні такий сценарій близький до нуля.

Згідно зі звітом ПРООН, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було доступно 37 гігаватів потужностей.

Після лютого 2022 року 19 гігаватів було знищено, пошкоджено або окуповано.

Водночас енергетичний експерт Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом розповів, що будь-які прогнози на прийдешню зиму будуть спекулятивними. Є чимало факторів, які впливатимуть на стан енергетичної ситуації, – це нові атаки росіян, погодні умови, рівень протиповітряної оборони та управління енергетичним комплексом.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Єдине, що можу сказати, то це те, що у нас є можливість зберегти цілісність енергетичної системи. І цієї зими це буде основним завданням.

Скільки можуть тривати відключення світла

За словами Павлюка, українцям варто готуватися до того, що взимку відбуватимуться відключення електроенергії по всіх областях. А оптимістичним сценарієм називає відсутність нових атак ворога.

Водночас часовий проміжок відключень світла залежатиме від температури взимку. Адже чим температура нижча, тим споживання більше.

Я думаю, що до грудня відключення будуть більш-менш стабільними, не довгими, а от у січні – лютому відключення можуть бути доволі істотними. Це навіть може бути до половини часу (12 годин – 24 Канал),

– каже Святослав Павлюк.

Тривалість залежатиме й від того, які станції енергетики зможуть "підняти" після атак та які з цих станцій українські ППО зможуть захистити.

Які головні цілі росіян

Експерт Павлюк не виключає того, що росіяни можуть бити по розподільчих станціях Енергоатому. А в такому випадку наслідки для України будуть значно суттєвіші.

Нагадуємо! Навесні росіяни почали атакувати системи генерації України, а згодом атакували системи передачі електроенергії.

Дефіцит електроенергії може бути нерівномірним, адже генеруючі потужності залишилися на Правобережжі України. А чимала кількість споживання – на Лівобережжі, адже там не залишилося робочих станцій. Міста, котрі на лівому березі, абсолютно залежні від систем передачі електроенергії,

– каже пан Святослав.

Зауважте! На ситуацію з майбутніми обстрілами енергосистеми України може вплинути операція СБУ та Сил оборони по російських складах – це події у Тверській області Росії, станом на 18 вересня, де було ліквідовано склад із "Іскандерами", "Точками-У" та КАБАми.

Омельченко також додає, що основні генеруючі потужності на сьогодні зосереджені на Правобережжі. Водночас жителі Лівобережжя можуть більше страждати на відключення електроенергії, якщо ворог знову атакуватиме системи передачі.

Під час таких атак тимчасово переривається передача електроенергії з електростанцій, які розташовані на частині території України на правому березі, до споживачів, що на лівому березі,

– каже пан Володимир.

Чи захищена енергосистема України

Крім того, за словами Омельченка, на сьогодні для захисту систем передачі електроенергії "Укренерго" було зроблено чимало робіт. Йдеться про захист десь 70% – 80% енергетичних об'єктів. Водночас щодо захисту самих електростанцій – інформація відсутня.

Зараз потрібно особливу увагу приділити підстанціям, які працюють на видачу потужності з атомних електростанцій. Наразі відомо, що є домовленість щодо перебування представників МАГАТЕ на них,

– резюмує експерт.

Омельченко зауважив, що наразі із плану щодо побудови 1 гігавата електроенергії, який був озвучений ще влітку президентом Володимиром Зеленським, виконано побудову близько 100 мегаватів електроенергії. Зокрема, 60 мегаватів – це державні компанії, а 40 – це приватні. До кінця цього року, ймовірно, вдасться побудувати до 300 мегаватів.

Цікаво! Під час виступу у Верховній Раді міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що на сьогодні вже встановлені сотні мегават. Водночас профінансовано обладнання десь близько на 600 мегаватів, одна частина з яких вже в Україні, а інша частина – в дорозі. Натомість колишній очільник "Укренерго", Володимир Кудрицький, зауважив в інтерв'ю, що з анонсованого "гігавата Зеленського" в Україні побудовано лише близько 60 мегаватів.