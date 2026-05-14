Уряд шукає гроші для погашення боргів на ринку електроенергії

Український уряд працює над системними рішеннями для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії. У Кабміні наголошують, що врегулювання проблеми боргів є одним із ключових завдань перед наступним опалювальним сезоном.

Що буде з боргами на енергоринку?

Тож профільним міністерствам, НКРЕКП, Укренерго та Енергоатому вже доручили підготувати відповідні механізми. Деталі розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в середу, 13 травня.

Насамперед планують запустити спеціальний механізм постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Очікується, що це допоможе стабілізувати розрахунки та стримати подальше накопичення боргів.

Окрім того, уряд хоче змінити порядок розподілу коштів теплокомуненерго – частину платежів автоматично спрямовуватимуть на оплату електроенергії.

Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і проведення поточних розрахунків військових підрозділів, найперше в районах бойових дій.

Натомість Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки за участю НКРЕКП та Укренерго мають опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливість залучення коштів для погашення боргів на балансувальному ринку електроенергії.

Розв'язати питання боргів критично важливо для стабільного проходження наступної зими,

– підсумувала прем'єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що для підготовки до наступного опалювального сезону потрібно щонайменше 5,4 мільярда євро, а для покриття цієї суми його відомство продовжує співпрацювати з Мінфіном. Зокрема, Україна сподівається на Фонд підтримки енергетики.

Як Україна готується до наступної зими?

До слова, для всіх областей, міст та громад затверджено "плани стійкості", термін реалізації яких – 1 вересня.

За словами Володимира Зеленського, це документи, які визначають пріоритетні об'єкти для відновлення, потребу в додатковому захисті інфраструктури та конкретні завдання для місцевої влади, аби взимку українці мали гарантоване тепло й електроенергію – попри можливі загрози.

Однак наразі підприємства тепло- та водопостачання забезпечені резервним живленням майже на 80%, повідомляли в департаменті систем життєзабезпечення Мінрозвитку. Натомість очільник відомства Олексій Кулеба називав регіони, де темпи робіт щодо альтернативної генерації нижчі – це Чернівецька, Полтавська та Херсонська області. Щоправда, ситуація динамічно змінюється.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт Володимир Омельченко пояснив, що стійкість української енергосистеми системи варто будувати саме через розподілену генерацію.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Для того щоб система була більш енергетично стійкою, потрібно дійсно зробити розподілену генерацію, яку набагато важче вражати, тому що її більше за кількістю, її легше захистити.