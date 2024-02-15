За підключення доведеться платити: на боржників по світлу чекають нові витрати

Наприкінці 2023 року уряд скасував мораторій на відключення електроенергії, тож українці, які ігнорують платіжки, можуть лишитися без світла. Якщо так сталося, доведеться платити за повторне підключення.

Скільки коштує повторне підключення світла

Тож, якщо у постачальника є інформація, що споживач не сплачує рахунки за світло, він може відключити послугу.

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У "Волиньобленерго" повідомили, що для того, щоб відновити електропідключення, необхідно буде не лише погасити борг, а й заплатити за саме підключення. Ця процедура оцінюється у 695,4 гривні, якщо потрібно виконати роботи в електролічильнику на комутаційному апараті.

Боржникам варто у якнайкоротші терміни врегулювати питання боргу та уникнути неприємних наслідків,

– додали у компанії.

Чи зросте тариф на електроенергію

Якщо доведеться додатково виконати роботу на повітряній лінії, доведеться доплатити понад 2 тисячі гривень.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що поки що українцям не варто чекати на підвищення тарифу на світло до 6 гривень – у цьому немає потреби.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Це просто якесь вкидання. Він нічим не обґрунтований. Але, дійсно, до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня.

Він додав, що у квітні уряд оцінюватиме поточну ситуацію у енергетичному секторі. Саме тоді може бути прийняте рішення про збільшення тарифів.