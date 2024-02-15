Сколько стоит повторное подключение света

Поэтому, если у поставщика есть информация, что потребитель не оплачивает счета за свет, он может отключить услугу.

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В "Волыньоблэнерго" сообщили, что для того, чтобы восстановить электроподключение, необходимо будет не только погасить долг, но и заплатить за само подключение. Эта процедура оценивается в 695,4 гривны, если нужно выполнить работы в электросчетчике на коммутационном аппарате.

Должникам стоит в кратчайшие сроки урегулировать вопрос долга и избежать неприятных последствий,

– добавили в компании.

Заметьте! Если придется дополнительно выполнить работу на воздушной линии, придется доплатить более 2 тысяч гривен.

Вырастет ли тариф на электроэнергию

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что пока украинцам не стоит ждать повышения тарифа на свет до 6 гривен – в этом нет необходимости.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но, действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая.

Он добавил, что в апреле правительство будет оценивать текущую ситуацию в энергетическом секторе. Именно тогда может быть принято решение об увеличении тарифов.