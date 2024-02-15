Скільки коштує повторне підключення світла

Тож, якщо у постачальника є інформація, що споживач не сплачує рахунки за світло, він може відключити послугу.

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У "Волиньобленерго" повідомили, що для того, щоб відновити електропідключення, необхідно буде не лише погасити борг, а й заплатити за саме підключення. Ця процедура оцінюється у 695,4 гривні, якщо потрібно виконати роботи в електролічильнику на комутаційному апараті.

Боржникам варто у якнайкоротші терміни врегулювати питання боргу та уникнути неприємних наслідків,

– додали у компанії.

Зауважте! Якщо доведеться додатково виконати роботу на повітряній лінії, доведеться доплатити понад 2 тисячі гривень.

Чи зросте тариф на електроенергію

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що поки що українцям не варто чекати на підвищення тарифу на світло до 6 гривень – у цьому немає потреби.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Це просто якесь вкидання. Він нічим не обґрунтований. Але, дійсно, до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня.

Він додав, що у квітні уряд оцінюватиме поточну ситуацію у енергетичному секторі. Саме тоді може бути прийняте рішення про збільшення тарифів.