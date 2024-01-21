Де в Україні найчастіше боргують за світло

На початку повномасштабного вторгнення уряд ввів мораторій на відключення світла за несплату. За цей час українці заборгували значну суму.

Де найбільше боржників за комуналку

Радник премʼєр-міністра України Юрій Бойко розповів, що борги українців за електроенергію за останні 2 роки зросли на 15 мільярдів гривень. Зараз діє мораторій на відключення комунікацій через несплату.

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Бойко вважає, що ці обмеження мають бути скасовані. Радник наголошує на значних боргах у областях, де їх немає бути. Найбільша кількість заборгованостей зараз у таких регіонах:

Київщина та місто Київ;

Харківщина;

Дніпропетровщина.

Юрій Бойко Радник премʼєр-міністра України Моя особиста точка зору – рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було ухвалити десь 15 місяців тому.

Бойко наголошує на тому, що мораторій був доцільним у кризовий момент. Зараз, за словами радника, економічна ситуація стабілізувалася і потрібно стимулювати населення гасити борги.

Чи будуть українцям масово відключати світло

Відключення боржників імовірні, однак, українці мають розуміти, що підприємства це робитимуть поступово. Поки що обленерго не має такого в планах.

Скоріше застосовуватимуться методи стимулювання населення до погашення боргів. Йдеться також про реструктуризацію деяких заборгованостей.