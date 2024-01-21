Где больше всего должников за коммуналку
Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко рассказал, что долги украинцев за электроэнергию за последние 2 года выросли на 15 миллиардов гривен. Сейчас действует мораторий на отключение коммуникаций из-за неуплаты.
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Бойко считает, что эти ограничения должны быть отменены. Советник отмечает значительные долги в областях, где их не должно быть. Наибольшее количество задолженностей сейчас в таких регионах:
- Киевщина и Киев;
- Харьковщина;
- Днепропетровщина.
Моя личная точка зрения – решение об отмене моратория перезрело. Его необходимо было принять около 15 месяцев назад.
Бойко отмечает, что мораторий был целесообразным в кризисный момент. Сейчас, по словам советника, экономическая ситуация стабилизировалась, и нужно стимулировать население гасить долги.
Будут ли украинцам массово отключать свет
Отключения должников вероятны, однако, украинцы должны понимать, что предприятия будут делать это постепенно. Пока у облэнерго нет такого в планах.
Скорее будут применяться методы стимулирования населения к погашению долгов. Речь также идет о реструктуризации некоторых задолженностей.