Де найбільше боржників за комуналку
Радник премʼєр-міністра України Юрій Бойко розповів, що борги українців за електроенергію за останні 2 роки зросли на 15 мільярдів гривень. Зараз діє мораторій на відключення комунікацій через несплату.
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Бойко вважає, що ці обмеження мають бути скасовані. Радник наголошує на значних боргах у областях, де їх немає бути. Найбільша кількість заборгованостей зараз у таких регіонах:
- Київщина та місто Київ;
- Харківщина;
- Дніпропетровщина.
Моя особиста точка зору – рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було ухвалити десь 15 місяців тому.
Бойко наголошує на тому, що мораторій був доцільним у кризовий момент. Зараз, за словами радника, економічна ситуація стабілізувалася і потрібно стимулювати населення гасити борги.
Чи будуть українцям масово відключати світло
Відключення боржників імовірні, однак, українці мають розуміти, що підприємства це робитимуть поступово. Поки що обленерго не має такого в планах.
Скоріше застосовуватимуться методи стимулювання населення до погашення боргів. Йдеться також про реструктуризацію деяких заборгованостей.