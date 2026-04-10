Через скільки списують борги за комуналку

Існує міф, що борги за комуналку можуть бути списані через дію воєнного стану. Насправді це не так. Платіжки у цей період будуть надходити навіть якщо ваше житло пустує.

Коли списують борги за комуналку?

Згідно з чинним українським законодавством, є поняття строку позовної давності. Для комунальних боргів, в більшості, цей період складає 3 роки, повідомляє ВРУ.

Важливо! У деяких випадках період позовної діяльності може переглядатися.

Перебіг позовної давності переривається в разі вчинення боржником дії, що свідчить про визнання ним свого боргу. Це, наприклад, сплата боргу, прохання про розстрочку або відстрочку його виконання. В конкретному випадку це може бути укладення договору про реструктуризацію заборгованості, що практикується останнім часом,

– йдеться у повідомленні.

До того ж варто знати про те, як зменшити суму в платіжках. Йдеться про житло, де ніхто не проживає зараз.

Якщо ви не проживаєте вдома понад 30 днів, то маєте право тимчасово не платити за деякі послуги. Зокрема, воду, електроенергію, газ, розповідає юрист Михайла Вулах.

Аби скористатися цією можливістю, необхідно:

звернутись до постачальника послуг і подати спеціальну заяву;

а також – додати документ, що підтверджує вашу відсутність у житлі чи актуальні показники лічильників.

Зверніть увагу! За низку послуг плата не скасовується. Наприклад, опалення та утримання будинку.

Що ще важливо знати про борги за комуналку?