Борги за комуналку: з українців можуть стягнути більше грошей, ніж вони винні

Попри те, що уряд ввів мораторій на стягнення боргів за комунальні послуги на період воєнного стану та ще 30 днів після його закінчення, однак це стосується лише певних територій. Які додаткові витрати окрім суми боргу доведеться сплатити, розповідаємо далі.

Заборгованість за комунальні послуги

На боржника не можуть позиватись до суду, аби стягнути борги за комунальні платежі у трьох випадках:

боржник знаходиться у зоні бойових дій,

ще не пройшло три місяці після їх припинення,

боржник перебуває на окупованій території.

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У всіх інших випадках комунальне підприємство, що надає послуги можу подати на вас до суду, аби у такий спосіб стягнути борги. Варто зауважити, що практично завжди такі позови задовольняються на користь позовника (комунального підприємства).

Що може арештувати суд

Заборгованість населення за комунальні платежі наразі становила понад 50 мільярдів гривень. Наприкінці 2022 року нардеп Ярослав Железняк опублікував дані, згідно з якими заборгованість без урахування електроенергії становила 33,35 мільярда гривень.

Якщо ж суд задовольнить позов комунального підприємства, то вас може чекати арешт рахунків та будь-якого рухомого та нерухомого майна. Наприклад, цілком законно можна вилучити з квартири боржника можна речі, посуд тощо. Далі це майно буде продане на відкритих торгах, а одержані кошти підуть на погашення боргу.

Також під арешт можуть потрапити авто чи інший транспорт, яким ви володієте. Після суду доведеться сплатити й додаткові витрати, як от судовий збір, виплатити у вигляді нарахованих відсотків та інфляційні витрати.

Тарифи незабаром зростуть

Тариф на воду

Термін позовної давності становить три роки. Тобто через суд у вас можуть забрати лише той борг, який було накопичено за останні три роки. Однак якщо ви захочете продати квартиру, то не зможете це зробити доки не погасите всю заборгованість.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує у березні переглянути тариф на водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, що комісія планувала його підвищити ще наприкінці 2022 року й навіть прийняла відповідне рішення, однак згодом скасувала його.

Наразі НКРЕКП опрацьовує можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів.

Тариф на електроенергію

Також ще наприкінці лютого уряд заговорив про перегляд тарифів на електроенергію, однак це відбудеться скоріш за все після закінчення опалювального сезону. Радник прем'єра Юрій Бойко, у коментарі 24 Каналу, підкреслив, що наразі прораховано близько 10 сценаріїв зміни тарифу.

Юрій Бойко Радник прем'єр-міністра України В тому числі щодо так званих "поличок" (зараз 250 кіловат-годин, було 100). Особисто я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю.

Нагадаємо, що зараз в Україні діє два тарифи, які залежать від кількості спожитих кіловатів.

Тариф 1,44 гривні для тих хто за місяць спожив менш як 250 кіловат-годин.

1,64 гривні, якщо більше.