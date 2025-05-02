"Бойові" виплати: хто з військових може отримати 50 000 гривень за службу

На період дії воєнного стану військові можуть отримати одноразову грошову винагороду від 30 000 до 100 000 гривень. Розмір виплат залежить від завдань, які виконують захисники.

Які бувають грошові винагороди для військових

Окрім зарплат деякі військовослужбовці можуть отримувати "бойові" виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Розмір виплати різниться:

100 000 гривень отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території, або між позиціями Сил оборони та ворога. Також цю винагороду отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження — це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони;

отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території, або між позиціями Сил оборони та ворога. Також цю винагороду отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження — це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони; 50 000 гривень отримують захисники, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

отримують захисники, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами; 30 000 гривень отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами.

Умови для отримання 50 000 гривень

Додаткову винагороду в розмірі 50 000 гривень виплачують військовослужбовцям при одночасному дотриманні наступних умов:

Залучення військовослужбовців до складу ОВУ, а військовослужбовців, які обіймають посади у складі командування і штабу військової частини – до оперативного управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини;

Виконання ОВУ (командним пунктом військової частини) оперативного управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії зіткнення;

Виконання військовослужбовцями бойових завдань у складі ОВУ (на командному пункті військової частини).

Коли можуть не заплатити

Трапляються випадки, коли "бойові" військовослужбовцям не виплачують. Підстави, коли додаткову винагороду дійсно на законних підставах можуть не нарахувати:

У разі самовільного залишення частини, або дезертирства. В такому випадку припиняються абсолютно усі виплати;

У разі усунення чи відсторонення від виконання службових обов’язків, або посади;

У разі відмови виконувати бойові накази (розпорядження). Виплата не нараховується за той місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира;

У разі вживання алкогольних напоїв, або наркотичних речовин;

У разі добровільної здачі в полон, або навмисного спричинення собі тілесних ушкоджень.

Важливо! В усіх інших випадках, якщо ви маєте право на виплату додаткової винагороди, але не отримуєте її, варто розв’язувати ці питання з командуванням, або звертатися на гарячу лінію Міноборони.