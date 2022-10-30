Путін втрачає кошти для війни: Британія назвала дату, коли припинить купувати російський газ

Уряд Британії введе заборону на імпорт російського скрапленого природного газу. Велика Британія припинить споживати російський газ з 1 січня 2023 року.

У МЗС Британії заявили, що відмова від російського газу позбавить Владіміра Путіна коштів для війни проти України. Також у Британії зазначили, що підтримують країни, які зменшують залежність від російського блакитного палива.

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Британія вирішила позбавити Путіна коштів для війни в Україні

З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності. Ми позбавляємо Путіна коштів для його незаконної війни,

– йдеться у заяві британського МЗС.

Також у відомстві нагадали, що ввели заборону на експорт майже 700 товарів, критичних для економіки Росії.

"Загалом понад 19 мільярдів фунтів стерлінгів російсько-британської торгівлі повністю або частково під санкціями", – додали у міністерстві.

Європа накопичила забагато газу

Росія використовує транзит газу для того, щоб перед зимою шантажувати країни Заходу, які підтримують Україну. Однак у плани Кремля втрутилася погода.

Країни Європи перед зимою накопичили більше газу, ніж їм потрібно. Це сталося унаслідок різкого збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою.

Крім того, через повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС почали поступово відмовлятися від російських енергоресурсів. Це позбавляє Путіна ресурсів для ведення війни проти України.

Відомо, що обсяг поставок російського газу в ЄС різко впав з 46% до 9%. Росія вирішила вимагати оплату за газ у рублях, від чого в ЄС категорично відмовилися.

Тому Росія вирішила зупинити експорт газу в Болгарію і Польщу. Деякі держави ЄС, серед яких країн Балтії, почали відмовлятися від російського газу.