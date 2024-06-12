Новий законопроєкт щодо економічного бронювання вже у Верховній Раді

Після пів року обговорення у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо економічного бронювання. У ньому йдеться про те, що бізнес самотужки зможе обирати важливих для підприємства працівників та сплачує за них збільшений військовий податок.

Що передбачає новий законопроєкт

Авторами нового законопроєкту стала група депутатів на чолі з Дмитром Наталухою, головою Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

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Як розповів Дмитро Наталуху у своїх соцмережах, у документі закладено концепцію "економічного бронювання". Це дозволить зберегти для економіки держави тих спеціалістів, яких важко замінити.

Відповідно до нового законопроєкту, кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень щомісяця за працівника, має можливість його забронювати.

Сама ж сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а бізнесом. Тобто бізнес сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему – з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Кабмін визначатиме відсоткову межу заброньованих та процедуру.

Ще раніше нардеп Наталуха повідомив, що за різними підрахунками тіньовий ринок бронювання варіюється від 700 мільйонів доларів до 2 мільярдів доларів щороку.

Приклад однієї лише Сисоєнко, яка в рік могла заробляти більше мільйона доларів США на тіньовому бронюванні, сподіваюсь, переконає навіть найбільш впертих скептиків,

– зазначив він.

Інший законопроєкт

Ще наприкінці травня в Офісі Президента відмовилися від реалізації ідеї "економічного бронювання" від мобілізації. Серед побоювань є те, що така ідея не зможе розв'язати проблему з нестачею кадрів.

Крім економічного бронювання, нардеп зауважив, що інший законопроєкт, який стосується промислової політики та прогнозованості реального сектору економіки, пропонує підтримку українського виробника через спеціальні інструменти та механізми.

Йдеться про таке: