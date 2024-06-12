Новый законопроект по экономическому бронированию уже в Верховной Раде
После полугода обсуждения в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект по экономическому бронированию. В нем говорится о том, что бизнес самостоятельно сможет выбирать важных для предприятия работников и платит за них увеличенный военный налог.
Что предусматривает новый законопроект
Авторами нового законопроекта стала группа депутатов во главе с Дмитрием Наталухой, председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.
К теме Экономическое бронирование мужчин: Комитет Рады объявил о новых деталях мобилизацииОбратите внимание! Текста законопроекта на сайте парламента еще нет. Впрочем, из названия документа известно, а именно "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных", что будут касаться он уплаты отдельного сбора за бронирование.
Как рассказал Дмитрий Наталуха в своих соцсетях, в документе заложена концепция "экономического бронирования". Это позволит сохранить для экономики государства тех специалистов, которых трудно заменить.
- Согласно новому законопроекту, каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 тысяч гривен ежемесячно за работника, имеет возможность его забронировать.
- Сама же уплата повышенного сбора происходит не работником, а бизнесом. То есть бизнес сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами.
- Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему – с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.
Еще раньше нардеп Наталуха сообщил, что по разным подсчетам теневой рынок бронирования варьируется от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов ежегодно.
Пример одной только Сысоенко, которая в год могла зарабатывать более миллиона долларов США на теневом бронировании, надеюсь, убедит даже самых упрямых скептиков,
– отметил он.
Другой законопроект
Кроме экономического бронирования, нардеп отметил, что другой законопроект, который касается промышленной политики и прогнозируемости реального сектора экономики, предлагает поддержку украинского производителя через специальные инструменты и механизмы.
Речь идет о следующем:
- Внедрение перечня стратегических отраслей промышленности Украины,
- Создание Государственного фонда развития промышленности, который будет предоставлять займы, гранты и другую помощь перспективным проектам,
- Введение системы специальных инновационных и инвестиционных контрактов между Кабинетом Министров Украины и инвесторами,
- Внедрение для критических технологий программы софинансирования проектов на льготных условиях.