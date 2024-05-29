Курс рухається до 42: чи продовжить долар ще швидше рости влітку

Нацбанк увійшов в нову фазу курсового коридору – нині офіційний курс долара вже перевищив 40 гривень за валюту. Це вплинуло й на готівковий ринок, де вартість виросла також. Очікується, що попри коливання, стабільна ціна долара вже не подешевшає нижче, ніж 40 гривень.

Невже долар продовжуватиме рости

Андрій Шевчишин під час розмови з 24 Каналом розповів, що Нацбанк останнім часом рухається вперед "по сходинках" вгору. Тобто регулятор переходить на новий курсовий коридор.

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Минулого тижня, 24 травня, Нацбанк вперше в історії встановив офіційний курс долара на позначці у понад 40 гривень за валюту.

Аналітик зауважує, що зараз НБУ працює в рамках керованої гнучкості курсу. Саме він визначає всі межі та має для цього усі можливості, зокрема й фінансові через золотовалютні резерви.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Дані за минулу п'ятницю показали, що насправді попит на валюту на міжбанку, саме тоді, коли курс долара перетнув позначку у 40 гривень, склав аж пів мільярда доларів. Востаннє такий попит був ще на початку жовтня минулого року.

Шевчишин додає, що водночас продавці у той день продали лише 214 мільйонів доларів. Відтак сформувався дефіцит.

Схожа ситуація була наприкінці грудня, коли ми перетнули 38 гривень та йшли до 39 гривень. Зараз аналогічним чином ми перетнули позначку 40 гривень й перейшли в новий коридор. Однак, якщо все залежить від НБУ, то відповідно регулятор буде показувати, де ми зупинимось. Це буде 41, чи може навіть відпустити трохи далі,

– наголошує аналітик.

Валютні коливання курсу будуть присутні, як у бік збільшення, так і у бік здешевлення, втім не варто очікувати найближчим часом, що долар стабільно знизиться до нижче, аніж 40 гривень.

Чому відбулося здорожчання

Експерт Андрій Шевчишин пояснив, що на це вплинуло два фактори:

Перший – валютна лібералізація, яку Нацбанк оголосив більш ніж два тижні тому.

В рамках цієї лібералізації скасовано всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг. Крім того, забезпечено можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди та надано можливість переказувати кошти за кордон за лізингом/орендою.

Другий – Нацбанк, ймовірно, оплачував через інтервенції якусь велику покупку. Шевчишин припускає, що це могла бути як покупка військового характеру, так й енергетичного.

Чому я так думаю? Бо дуже рівна цифра – 500 мільйонів доларів (Йдеться про суму попиту, яка сформувалася минулого тижня, – 24 Канал). Річ у тому, що в середньому регулятор купує від 220 до 270 мільйонів доларів за добу. А тут рівно 500 мільйонів. І навіть, якщо це не був стихійний або ринковий попит, то сума мала хоча б скласти 497 мільйонів, або 505 мільйонів, тобто з близькими коливаннями,

– каже фінансовий аналітик.

Придбання валюти та здорожчання цін

Андрій Шевчишин наводить розрахунки, де вказує, що зараз для населення краще використовувати як валютні, так і гривневі депозити для заощадження.

Валюта

Середній курс рухається до межі у 42 гривні за долар, але це лише припущення, зауважує Шевчишин. А зараз він на рівні десь плюс-мінус 40 гривень.

Тобто 42 гривні від 40 гривень – це 5% зростання,

– пояснює експерт.

Депозит

До кінця року залишається 7 місяців. Якщо кошти розмістити, скажімо, на депозит десь під 12%, тоді зростання становитиме як мінімум 6,5%.

ОВДП

Водночас якщо вкласти кошти в ОВДП, за словами аналітика, можна отримати десь 7%, або 8%.

Кожен має для себе зрозуміти, що він буде робити, як оцінює ситуацію на ринку та які є перспективи зростання. Як показано на прикладі, рівневі інструменти мають давати дещо більшу дохідність, ніж долар. Але якщо бачите, що курс, умовно, сягає до 45 гривень, тоді відповідно краще купувати валюту,

– наголошує Шевчишин.

Водночас щодо зростання цін аналітик зауважує, що воно буде дещо обмеженим. Наприклад, пальне чи агротовари, зокрема полуниця, можуть подорожчати невдовзі.

Є товари, що швидко обертаються, як-от пальне. Там є прямий вплив курсу на ціну, тому варто очікувати зростання,

– додає Шевчишин.

Однак є імпортери, які ще минулого року заклали ціну на рівні курсу в 42 гривні. Відповідно для них, після стрибка курсу в понад 40 гривень, нічого не зміниться.

На думку Шевчишина, такі імпортери не підвищуватимуть ціни, поки курс не перевищить позначки у 41 гривню.