Квітневі коливання: що зміниться і які прогнози курсу

Монетарна політика на підтримку гривні, зниження зростання споживчих цін, активність аграріїв на ринку можуть стати головними прямими та опосередкованими факторами, що формуватимуть ситуацію на валютному ринку наступного тижня. Очікується, що ринок у квітні буде подібним до березня.

Чого чекати від курсу у квітні

Як нагадує банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу, з грудня по березень регулятор вже тричі переглянув розмір облікової ставки, збільшивши її з 13% до 15,5%.

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Є прогнози, що подальша корекція облікової ставки може відбуватися на черговому засіданні монетарного комітету НБУ 17 квітня. Але це буде пов'язано насамперед з результативністю березневих змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Річ у тім, що за прогнозами до кінця першого півріччя інфляція в Україні коливатиметься в межах 13 – 15% рік до року. А середньомісячне зростання споживчих цін можливе в межах 0,8 – 1,5%.

Крім того, вплив міцної гривні на валютний ринок разом з дією режиму керованої гнучкості (застосування механізму валютних інтервенцій для максимального вдоволення попиту) може позитивно позначитися на курсовій динаміці:

По-перше, щоденні курсові зміни будуть "копійчаними", По-друге, приманним для ринку залишатиметься різноспрямована зміна коливань (то вгору, то вниз), По-третє, і, можливо, найголовніше – буде дотримано рівноваги між попитом і пропозицією, що унеможливить різке валютне зростання.

Загалом курсова ситуація у квітні може бути досить подібною до березневої, якщо економічні чинники будуть, що називається, сприятливими.

Також є висока ймовірність, що у квітні пропозиція валюти, особливо це стосується готівкового ринку, може зрости на 10 – 15%.

Яким буде курс перед Великоднем 2025

За словами Тараса Лєсового, на великі свята, як-от Великдень, що у 2025 році припадає на 20 квітня, громадяни можуть витрачати частину валютних заощаджень, щоб приготуватися до святкування.

Ми не виключаємо, що офіційний курс долара протягом місяця коливатиметься в ширшому діапазоні: 41,50 – 42,30 гривні за долар, а з початку року курс долара може зрости максимально на 0,7%,

– пояснює банкір Лєсовий.

Однак зауважте, що таке припущення варто сприймати з холодним розумом. Як доводить ринок, особливо перша декада січня, коли офіційний курс долара майже досяг позначки в 43 гривні, в певні періоди можливі періоди більш активного зростання курсових показників.

Зрештою, я переконаний, що ані глобальні коливання долара, ані перебіг геополітичних подій, пов'язаних із завершенням війни, не є ключовими драйверами для валютного ринку України,

– додає пан Тарас.

Крім того, передумов для валютної кризи зараз немає, а коливання курсу долара у світі є радше орієнтиром для аналітиків, аніж визначальним чинником.

Це стосується й можливих перемовин про припинення війни, які матимуть радше психологічний ефект, ніж прямий вплив на валютний ринок.