Індексація пенсій у лютому: чи чекати пенсіонерам на підвищення

У лютому тема перерахунку пенсій знову опинилася в центрі уваги. Багато українців уважно стежать за офіційними повідомленнями та очікують можливих змін у розмірі пенсійних виплат найближчим часом.

Чи буде індексація пенсії у лютому?

У лютому пенсіонерам не варто очікувати індексації пенсійних виплат. Чергове підвищення вже відбулося у січні. Тоді пенсії перерахували у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, повідомляє Пенсійний фонд.

Саме цей показник є базовим для визначення мінімальної пенсії, доплат за страховий стаж, надбавок і частини соціальних підвищень, тому січневий перерахунок торкнувся значної частини отримувачів виплат.

Тобто, у лютому нових підвищень пенсій не передбачено: усі зміни, які могли відбутися на початку року, вже враховані у січневих виплатах.

Яка різниця між перерахунком та індексацією?

Водночас важливо розрізняти перерахунок та індексацію пенсій, зауважують у ПФУ.

Перерахунок, який відбувся у січні, пов’язаний із оновленням соціальних стандартів та проводиться автоматично без звернення пенсіонерів.

Індексація ж має іншу мету, вона покликана частково компенсувати зростання цін та проводиться щороку окремим рішенням уряду.

Довідково: У 2026 році таку індексацію заплановано на березень.

Як вже змінилися пенсійні виплати з 1 січня 2026 року?

Із початку 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс з 2 361 до 2 595 гривень. У зв’язку з цим було проведено перерахунок пенсійних виплат, розмір яких напряму залежить від цього показника.

Зокрема:

мінімальна пенсія не може бути нижчою за 2 595 гривень;

максимальний розмір пенсії зріс до 25 950 гривень;

збільшилися доплати за понаднормативний страховий стаж;

переглянуто надбавки та підвищення, розраховані від прожиткового мінімуму;

перерахунок торкнувся також виплат для ветеранів війни, осіб з особливими заслугами перед державою та жертв нацистських переслідувань.

Наступний етап можливого зростання пенсій пов’язаний саме з березневою індексацією, яка може вплинути на розмір виплат залежно від індивідуальних показників кожного пенсіонера.

