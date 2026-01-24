Індексація пенсій у лютому: чи чекати пенсіонерам на підвищення
- У лютому пенсіонерам не варто очікувати індексації пенсій, оскільки підвищення вже відбулося в січні.
- Перерахунок пенсій у січні був пов'язаний із зростанням прожиткового мінімуму, тоді як індексація проводиться щороку для компенсації зростання цін.
У лютому тема перерахунку пенсій знову опинилася в центрі уваги. Багато українців уважно стежать за офіційними повідомленнями та очікують можливих змін у розмірі пенсійних виплат найближчим часом.
Чи буде індексація пенсії у лютому?
У лютому пенсіонерам не варто очікувати індексації пенсійних виплат. Чергове підвищення вже відбулося у січні. Тоді пенсії перерахували у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, повідомляє Пенсійний фонд.
Саме цей показник є базовим для визначення мінімальної пенсії, доплат за страховий стаж, надбавок і частини соціальних підвищень, тому січневий перерахунок торкнувся значної частини отримувачів виплат.
Тобто, у лютому нових підвищень пенсій не передбачено: усі зміни, які могли відбутися на початку року, вже враховані у січневих виплатах.
Яка різниця між перерахунком та індексацією?
Водночас важливо розрізняти перерахунок та індексацію пенсій, зауважують у ПФУ.
- Перерахунок, який відбувся у січні, пов’язаний із оновленням соціальних стандартів та проводиться автоматично без звернення пенсіонерів.
- Індексація ж має іншу мету, вона покликана частково компенсувати зростання цін та проводиться щороку окремим рішенням уряду.
Довідково: У 2026 році таку індексацію заплановано на березень.
Як вже змінилися пенсійні виплати з 1 січня 2026 року?
Із початку 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс з 2 361 до 2 595 гривень. У зв’язку з цим було проведено перерахунок пенсійних виплат, розмір яких напряму залежить від цього показника.
Зокрема:
- мінімальна пенсія не може бути нижчою за 2 595 гривень;
- максимальний розмір пенсії зріс до 25 950 гривень;
- збільшилися доплати за понаднормативний страховий стаж;
- переглянуто надбавки та підвищення, розраховані від прожиткового мінімуму;
- перерахунок торкнувся також виплат для ветеранів війни, осіб з особливими заслугами перед державою та жертв нацистських переслідувань.
Наступний етап можливого зростання пенсій пов’язаний саме з березневою індексацією, яка може вплинути на розмір виплат залежно від індивідуальних показників кожного пенсіонера.
Що ще потрібно знати про пенсії в Україні?
У 2026 році індексація пенсій в Україні не застосовуватиметься до осіб, які вийшли на пенсію впродовж останніх трьох років, а також до отримувачів спеціальних пенсій.
Річ у тім, що для цих категорій виплати визначаються за окремими правилами та не підлягають загальному механізму індексації.
Водночас розмір індексаційного коефіцієнта на 2026 рік має бути встановлений вже у лютому. За попередніми оцінками, цей показник може перевищити рівень, застосований у 2025 році, що створює передумови для відчутнішого підвищення пенсій для інших категорій пенсіонерів.