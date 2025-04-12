Щорічне підвищення тарифів на світло: чи готуватись українцям до нових цифр у платіжках

В Україні протягом двох останніх років тариф на електричну енергію підвищувався з 1 червня. Чи чекати українцям на підвищення вартості світла цьогоріч, читайте далі.

Чи підвищать тарифи на електрику вже влітку

В уряді припускають, що після завершення опалювального сезону тариф на електроенергію можуть зберегти без змін, передає 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Прем'єр зазначив, що наразі підвищення тарифів на комунальні послуги не розглядається.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом.

Таким чином, після 30 квітня громадяни України й надалі сплачуватимуть за електроенергію по 4,32 гривні за один кіловат-годину. Водночас подібні запевнення вже звучали й в попередні роки, проте згодом тарифи все ж змінювалися.

Як змінювався тариф на електроенергію під час війни

Під час воєнного стану Кабінет Міністрів України найбільш суттєво переглядав тарифи саме на електроенергію для населення.