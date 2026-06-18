Літо без відключень світла, але з ризиками: що прогнозують в Укренерго та чому зима може змінити все

У зимовий період Росія пошкодила понад 9 гігаватів українських генерувальних потужностей. Попри це, влітку енергосистема України продовжує працювати у відносно стабільному режимі. Хоч інтенсивність російських атак дещо знизилася, удари по об'єктах генерації, а також мережах передачі й розподілу електроенергії, тривають щоденно, і найбільше їх наслідки відчувають прифронтові регіони.

Водночас Укренерго та енергетичні експерти не прогнозують масштабних проблем з електропостачанням у літній період. Однак така стабільність є сезонною: із завершенням літа ризики для енергосистеми зростатимуть, і взимку вони можуть повернутися у набагато складнішому вигляді.

24 Канал дізнався, як Росія атакує українську енергосистему влітку, чи загрожують ці удари масштабними відключеннями світла та якої ситуації зі світлом варто очікувати.

Як Росія атакує українську енергосистему влітку

На запит 24 Каналу в Укренерго розповіли, що росіяни продовжують щоденно атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України.

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Під ударами ворожих ракет, дронів та обстрілами артилерії (у прифронтових регіонах) перебувають як об'єкти генерації, так і мережі передачі та розподілу електричної енергії.

Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах. Іншими словами, мета ворога не лише зробити так, щоб на певній території України не було працюючих електростанцій, а й щоб передати до них електроенергію з інших областей було максимально складно,

– пояснюють у відомстві.

Відтак станом на 15 червня основною ціллю російського удару був Київ та столичний регіон. Однак, протягом доби були атаковані також інші області, внаслідок чого на ранок фіксувались нові знеструмлення у Києві, Харківській, Сумській, Одеській та Запорізькій областях. Але завдяки здійсненню аварійно-відновлювальних робіт споживачів вдалося досить швидко заживити.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зауважив у коментарі для 24 Каналу, що атаки росіян цього літа не є систематичними. А тому якоїсь тактики чи стратегії в їхніх діях не простежується. Атаки відбуваються без логіки, об'єкти уражаються радше хаотично.

Тому ми маємо пошкодження об'єктів не як результат цілеспрямованої діяльності, а як наслідок ударів загалом. Через це фіксуються аварійні вимкнення в регіонах, які були під ударом.

Наприклад, під час удару по Києву було пошкоджено підстанцію середньої напруги, і впродовж кількох годин 140 тисяч споживачів були знеструмлені. Щойно військові дозволили провести потрібні роботи, більшості споживачів відновили електропостачання.

Подібні ситуації були також в інших регіонах – у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях. Якщо говорити про щоденні обстріли, то в кожному прифронтовому регіоні щодня є населені пункти, які залишаються без електропостачання внаслідок російських ударів.

Водночас по всій території України не спостерігається тенденції до збільшення або зменшення кількості ударів – вони просто відбуваються.

Важливо подякувати силам протиповітряної та протиракетної оборони України: вона суттєво посилилася, і пошкоджень стало менше порівняно з попередніми ударами. Попри це, відчувається і нестача протиракетної оборони,

– додав Рябцев.

Нагадуємо, що міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що під час цьогорічного опалювального сезону ворог пошкодив понад 9 гігаватів генераційних потужностей ТЕЦ, ТЕС та ГЕС. І на початок квітня було відновлено 4 гігавати потужності.

Якщо ж взяти дані 2025 року, то загалом було виконано ремонти потужністю майже 12 гігаватів, що дало змогу пройти опалювальний сезон.

Чи є зараз дефіцит потужності

В Укренерго запевняють, що на сьогодні в об'єднаній енергосистемі України досягається баланс між виробництвом та імпортом електроенергії з одного боку та її споживанням – з іншого.

Однак, треба враховувати, що ця ситуація не є статичною та може змінюватись, залежно від багатьох факторів:

наслідки російських обстрілів,

погодні умови (що впливають як на рівень генерації електроенергії з відновлюваних джерел, так і на рівень споживання),

цінова ситуація на ринку електроенергії (наявність економічних стимулів для залучення імпорту).

Крім того, зараз на багатьох електростанціях, зокрема атомних, триває планова ремонтна кампанія, яка є необхідною для підготовки обладнання до наступного осінньо-зимового періоду.

Про це говорить і Рябцев, який пояснює, що зараз в енергетичній системі не спостерігається дефіциту потужності. За його словами, минулого місяця не було жодного дня, коли Укренерго прогнозувало нестачу потужності для споживачів.

Також у минулому місяці Укренерго жодного разу не зверталося по аварійну допомогу до колег зі Східної Європи. Є навіть певний надлишок потужності: іноді відбувається комерційний експорт електроенергії,

– додає експерт.

Крім того, час від часу оператор змушений зупиняти окремі станції для балансування системи – це переважно сонячні електростанції. Тому можна говорити про наявність невеликого запасу потужності.

І через це підвищення температури повітря не викликає занепокоєння в енергетиків.

Єдиний постійний ризик – це російські удари, які неможливо спрогнозувати. Тому ризик зберігається, але навіть при температурі понад +25°C відключення електроенергії не прогнозуються,

– підсумував пан Геннадій.

Які існують ризики для енергетики влітку

Цікаво, що підвищення температури повітря традиційно є серйозним викликом для енергосистеми, заявляють в Укренерго.

Річ у тім, що через масове увімкнення систем кондиціонування – рівень споживання електроенергії стрімко зростає, а в умовах, коли значна частина електростанцій зруйнована або перебуває в плановому ремонті, кожен додатковий градус спеки створює відчутне навантаження на енергосистему.

Зауважте! Найважче балансувати систему у години вечірнього максимуму споживання – з 18:00 до 22:00, коли сонячні електростанції вже знижують або зовсім припиняють генерацію.

Щоб мінімізувати ризики, НЕК "Укренерго" заздалегідь забезпечує максимальну технічну можливість здійснення імпорту електроенергії в періоди дефіциту потужності. Однак, оскільки спека впливає і на ситуацію в енергосистемах сусідніх держав, цінова ситуація може бути несприятливою для постачання електроенергії в Україну або доступний її обсяг може виявитись недостатнім для забезпечення потреб всіх українських споживачів,

– зазначають у компанії.

Саме за таких умов в Укренерго наголошують на важливості раціонального споживання електроенергії протягом доби. Для цього треба дослухатись до порад енергетиків:

перенести у період спеки користування потужними електроприладами на денний час у сонячну погоду або на нічні години тоді, коли хмарно.

Це дасть змогу найефективніше використовувати ресурс промислових і побутових сонячних електростанцій.

не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно в години ранкового та вечірнього піків споживання – з 07:00 до 10:00 і з 18:00 до 22:00.

Це суттєво зменшить навантаження на систему і допоможе нам пройти спекотний період без застосування вимушених обмежень.

А що стосується промислових споживачів та бізнесу – вкрай важливим на період літньої спеки буде здійснення направленого імпорту. Відповідно до постанови уряду, підприємства, які виробляють або імпортують електроенергію в обсязі 60% від власного споживання і більше, уникають застосування заходів обмеження у вигляді погодинних відключень, – кажуть в Укренерго.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук у розмові з 24 Каналом, що якщо раніше росіяни завдавали найбільше ударів по тих об'єктах, які перешкоджали саме виробництву електроенергії, то у період з 2025 по 2026 роки тактика росіяни змінилася – вони масштабніше атакували об'єкти, які виробляли тепло, тобто ТЕЦ.

А у 2024 році ситуація була ще й погіршена тим, що була аномальна спека, на відміну від нинішнього сезону.

Натомість Корольчук зазначає, що нинішній червень поки не демонструє аномальної спеки, яка була два роки тому.

Навіть якщо температура зростатиме, це навряд чи матиме критичний вплив на енергосистему. Також зараз інакше плануються ремонти атомних енергоблоків, а система відновлення пошкодженого обладнання працює набагато оперативніше, ніж у 2024 році.

На зиму варто очікувати погіршення ситуації зі світлом

Але варто врахувати, що ситуація, яка складається на цей літо, а саме щодо того, що відключень найімовірніше, що очікувати не варто, є оманливою.

Закінчиться літо, активність бізнесу падає, економіка погіршується. І те, що зараз відключень немає, не означає, що все відремонтували, а те, що тієї потужності просто вистачає,

– каже пан Юрій.

За словами Корольчука, взимку цього буде мало. І хоч планується до листопада відновлення ТЕС, але вони все одно будуть орієнтовно на 30% слабшими, тобто відновлення буде лише на 70%.

Натомість у першу чергу відновлюватимуть теплову потужність, але щодо об'єктів виробництва електроенергії, то ситуація наразі також не є надто оптимістичною до зими. Саме тому варто очікувати, що взимку ситуація буде гіршою з огляду на ще й ризик більших ракетних атак ворога на нашу енергосистему.

В Укренерго нагадують, що графіки відключень можуть бути запроваджені виключно за умови виникнення значного дефіциту потужності, який неможливо буде збалансувати за допомогою внутрішньої генерації, можливих обсягів імпорту з ЄС та аварійної допомоги від операторів суміжних енергосистем.

До головних факторів, що можуть спровокувати такий дефіцит, є: