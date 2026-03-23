Невже тепла знову буде менше: криза на Близькому Сході загрожує газосховищам України
- Криза на Близькому Сході може вплинути на постачання та ціни імпортного газу в Україні, що загрожує наступному опалювальному сезону.
- Таким чином дефіцит електроенергії та можливі складнощі з закупівлею газу через зростання цін створюють ризики для енергетичної безпеки України.
Є прогнози, що наступна зима можен стати ще складнішою для українців. Попри те, що відновлення об'єктів критичної інфраструктури продовжується, дефіцит потужностей досі є, а це створює ризики. Крім того, ситуація на Близькому Сході може вплинути на постачання імпортного газу та його ціни.
Чому опалювальний сезон 2026 – 2027 років може бути складним?
- Електроенергія
За словами експерт з енергетичних питань Святослав Павлюк для 24 Каналу, дефіцит електроенергії в системі досі залишається, попри те, що порівняно з іншими місяцями він вже не суттєвий.
Читайте також Росія хоче збудувати АЕС у дружній країні, але поки не може вмовити
Наразі деякі з реакторів на українських АЕС виведені в ремонт для того, щоб до наступної зими вони повернулися в роботу й забезпечували стабільне виробництво електроенергії.
Водночас експерт не скасовує того, що наступна зима може виявитися ще складнішою, аніж опалювальний сезон 2025 – 2026 років.
Зауважте! Станом на 23 березня в 6 областях України було зафіксовано погіршення ситуації з електропостачанням. Люди залишилися без світла в Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Сумській та Запорізькій областях, повідомило "Укренерго". Загалом за всю зиму Росії вдалося пошкодити 9 гігаватів генерації, ще раніше повідомляв міністр енергетики Денис Шмигаль. Натомість планується відновити десь 4 гігавати генерації.
Про ремонт блоків АЕС говорить і енергетичний експерт Володимир Омельченко, який у коментарі для 24 Каналу пояснив, що це робиться для того, щоб одночасно виводити якомога менше атомних блоків з роботи.
Чим довше розтягнутий цей період, тим краще, адже тоді можна забезпечити достатньо комфортні умови ремонтної кампанії з погляду наявності блоків в окремий період. Відповідно, у системі може одночасно працювати більше атомних енергоблоків.
- Газ
Попри проблеми з електроенергією, до ризиків проведення наступної зими додається ще й ситуація з газом на Близькому Сході. Ескалація конфлікту між США та Іраном призвела до різкого зростання цін на СПГ у Європі та по всьому світі.
Важливо! У статті The Financial Times, у наступні 10 днів останні танкери зі зрідженим газом із Перської затоки прибудуть до портів. А після цього постачання припиниться, що призведе до дефіциту.
Для України це погано, адже торік газ для населення довелося імпортувати. І цьогоріч це також не виключення.
Річ у тім, що росіяни свідомо продовжують атакувати нашу інфраструктуру газовидобутку, аби сформувати дефіцит,
– каже пан Святослав.
Крім того, в Україні планують перехід на так звану когенерацію відповідно до Плану стійкості (виробництво електричної та теплової енергії з певного джерела палива: газ, біомаса тощо – 24 Канал), яка потребуватиме відповідно більше газу, а ціна на нього за теперішніх умов лише росте.
- Експерт Павлюк наводить приклад: торік 1000 кубометрів газу вдавалося закуповувати за ціною в 500 доларів, а продавати населенню за ціною в 150 доларів за 1000 кубометрів.
- Якщо ситуація з цінами на газ не зміниться до зими, то закупівельна вартість буде значно більшою, аніж 500 доларів.
Нагадуємо! У 2025 році імпорт газу склав 6,47 мільярда кубометрів природного газу, що у 9 разів більше, аніж у 2025 році, свідчать дані ExPro.
Таким чином, каже Омельченко, про заповнення підземних сховищ Україні варто думати вже сьогодні, адже у будь-якому випадку доведеться закуповувати не малі обсяги. А так як цей вид палива дорожчає, то знайти кошти на його закупівлю буде не просто.
Яка зараз ситуація із газом?
Відомо, що ОАЕ відновили роботу ключового газопереробного заводу після іранської атаки, що змусила зупинити роботу об'єкта. Втім виробництво зрідженого газу досі обмежене, адже є проблеми з експортом через Ормуську протоку, через яку проходить до 40% всього скрапленого газу.
Наразі внутрішній газовий ринок ОАЕ залишається забезпеченим через те, що було відновлено роботу та імпорт заводу в Катарі, який постачає 5-ту частину світового газу.
Загалом ціни на природний газ у Європі вже зросли на 90% через погіршення ситуації в регіоні. Вони коливаються зараз в діапазоні від 750 до 800 євро за 1 000 кубометрів.