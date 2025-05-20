Зеленський пропонує Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США

Володимир Зеленський звернувся до Трампа з ініціативою укласти договір про зону вільної торгівлі між обома країнами. У листі Трампу Зеленський також порушив питання розширення співпраці в оборонно-промисловій сфері.

Пропозиція торгівлі між Україною та США

Заступник міністерки економіки та торговий представник України Тарас Качка повідомив, що ідея укладання торгівельної угоди стане наступним кроком у переговорах між Києвом і Вашингтоном, передає 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

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Попри те, що США не є головним торговим партнером України, Київ зацікавлений у такій домовленості.

Тарас Качка Заступник міністерки економіки та торговий представник України Але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія.

Український торговий представник Тарас Качка припускає, що США можуть проявити інтерес до укладення угоди про вільну торгівлю, але наголошує – про передчасні висновки говорити зарано.

За його словами, створення Американсько-Українського інвестиційного фонду в межах нещодавньої угоди про стратегічні копалини може стати підґрунтям для такого кроку.

Нагадаємо! 30 квітня Україна та США підписали угоду про співпрацю у сфері видобутку 57 критично важливих мінералів, включно з пунктом про військову допомогу. 8 травня документ ратифікувала Верховна Рада, а 13 травня сторони підписали ще дві додаткові угоди. Загалом ці три документи охоплюють 95% нормативної бази, необхідної для запуску спільного інвестиційного фонду.