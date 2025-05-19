Трамп хоче відкрити розслідування щодо витрат Гарріс під час виборів

Трамп наголосив, що кандидатам заборонено платити за підтримку, пише 24 Канал з посиланням на допис президента США у соцмережі Truth Social.

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Скільки заплатила Камала Гарріс Брусу Спрінгстіну за його слабкий виступ під час її передвиборчої кампанії? Чому він прийняв ці гроші, якщо він такий її прихильник? Хіба це не є серйозним і незаконним внеском у кампанію?

– написав Дональд Трамп та згадав також про Бейонсе, Опру та Боно.

Зокрема Трамп заявив, що збирається вимагати серйозного розслідування цього питання, адже кандидатам заборонено платити за підтримку. На його думку, саме це й зробила Камала "під виглядом оплати за розваги".

Крім того, це була дуже дорога і відчайдушна спроба штучно створити вигляд численної аудиторії,

– вважає американський лідер.

Зверніть увагу! Він підкреслив, що для цих "непатріотичних "артистів" це був просто корумпований і незаконний” спосіб скористатися зламаною системою.