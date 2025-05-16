Про це у розмові з 24 Каналом зазначив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, додавши, що вони можуть домовитись про ціну нафти, яка буде доволі низькою, щоб саудитам було вигідно займати велику частку світового ринку, одночасно з цим не настільки низькою, аби шкодити американським нафтовикам.

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В Росії падають прибутки

Для Росії такі домовленості між США та Саудівською Аравією можуть обернутися проблемою. Доктор економічних наук пояснив, що вже зараз у російських нафтових компаній починає падати прибуток, а уряд забирає гроші. Це створює неймовірну загрозу збитковості цих компаній, відповідно – загрозу для всього нафтового ринку, в тому числі для виробництва палива.

Надто дешева нафта підірве бюджет Росії. Якщо 3 – 6 місяців тримається низька ціна на нафту, то в Росії починають біди. Ми це вже спостерігали цього року,

– зауважив Ліпсіц.

Прогноз російського уряду щодо дефіциту федерального бюджету був збільшений з 1,2 трильйона до 3,8. Це як раз свідчення того, що в Росії падають прибутки. Згідно зі статистикою російської митниці, дохід від експорту впав на 7%. Це, як наголосив Ліпсіц, немалий показник, сталося це через те, що знизилась ціна на нафту.

Доходи падають, дефіцит бюджету зростає, грошей на покриття військових видатків й інших стає катастрофічно мало,

– підсумував доктор економічних наук.

Якщо ще пів року протримаються низькі ціни на нафту, то в Росії, як наголосив Ліпсіц, буде надзвичайно складна фінансова ситуація.