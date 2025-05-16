Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил доктор экономических наук Игорь Липсиц, добавив, что они могут договориться о цене нефти, которая будет довольно низкой, чтобы саудитам было выгодно занимать большую долю мирового рынка, одновременно с этим не настолько низкой, чтобы вредить американским нефтяникам.

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В России падают доходы

Для России такие договоренности между США и Саудовской Аравией могут обернуться проблемой. Доктор экономических наук объяснил, что уже сейчас у российских нефтяных компаний начинает падать прибыль, а правительство забирает деньги. Это создает невероятную угрозу убыточности этих компаний, соответственно – угрозу для всего нефтяного рынка, в том числе для производства топлива.

Слишком дешевая нефть подорвет бюджет России. Если 3 – 6 месяцев держится низкая цена на нефть, то в России начинают беды. Мы это уже наблюдали в этом году,

– отметил Липсиц.

Прогноз российского правительства относительно дефицита федерального бюджета был увеличен с 1,2 триллиона до 3,8. Это как раз свидетельство того, что в России падают доходы. Согласно статистике российской таможни, доход от экспорта упал на 7%. Это, как отметил Липсиц, немалый показатель, произошло это из-за того, что снизилась цена на нефть.

Доходы падают, дефицит бюджета растет, денег на покрытие военных расходов и других становится катастрофически мало,

– подытожил доктор экономических наук.

Если еще полгода продержатся низкие цены на нефть, то в России, как отметил Липсиц, будет чрезвычайно сложная финансовая ситуация.