Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Що сказали Обама і Гарріс про Трампа

Колишній президент США Барак Обама під час виступу у Гамільтонському коледжі дорікнув Дональду Трампу. Хоча він не назвав імені, але під час виступу засудив федеральний уряд за створення перешкод університетам та освіті загалом, за погрози студентам, які користуються свободою слова і за нові тарифи, впроваджені проти іноземних держав.

"Я не думаю, що те, що ми щойно спостерігали щодо економічної політики й тарифів, буде добре для Америки", – наголосив Обама.

Обама також дорікнув республіканцям. Колишній президент США наголосив, що Білий дім також націлився на переслідування юридичних фірм та ЗМІ, які представляють ідеї або партії.

Така поведінка суперечить основним принципам, які існують у нас, американців. Уявіть, якби я позбавив Fox News (прореспубліканське медіа – 24 Канал) повноважень пресслужби Білого дому. Неможливо уявити, щоб ті ж самі партії, які зараз мовчать, терпіли б подібну поведінку від них або я терпіли б подібну поведінку від мене або я політиків,

– наголосив Обама.

Резюмуючи свій виступ, 44-й президент США наголосив, що його заява не пов'язана з партійними міркуваннями демократів. За словами Обами, це пов'язано з цінностями, які відстоюють США як країна.

Колишня віцепрезидентка Камала Гарріс у відеовиступі на конференції в Каліфорнії також розкритикувала Дональда Трампа. Вона заявила, що від республіканця не слід було очікувати чогось іншого.

Було багато чого, про що ми знали, що так станеться. Але я тут не для того, щоб говорити вам, що я про це попереджала,

– заявила Гарріс.

Опонентка Трампа на виборах зізналася, що повернення республіканця до Овального кабінету викликало велике почуття страху. Гарріс наголосила, що через страх перед Трампом мовчать чимало організацій, багато хто – капітулює перед неконституційними погрозами, і це, за словами ексвіцепрезидентки, відбувається щодня.

Відтак, Камала Гарріс заявила, що американцям слід говорити відверто та сміливо, адже не тільки страх "заразний", а й сміливість.

До слова, раніше стало відомо, що у США готують нову спробу імпічменту Дональда Трампа. Конгресмен Ел Грін оголосив про намір внести подання про імпічмент президенту США Дональду Трампу, заявивши, що він "не заслуговує" на посаду лідера країни.