Уривок з дебатів опублікував "Голос Америки". Нині це відео стало вірусним у мережі, передає 24 Канал.

До теми Трамп проти Гарріс: найкращі, найгірші, найбільш скандальні та найкринжовіші репліки з дебатів

ЗМІ нагадали слова Гарріс

У мережі опублікували уривок з передвиборчих дебатів, які відбулися 10 вересня 2024 року між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Кандидатка в президенти США від Демократичної партії попереджала, що слова республіканця про нібито "закінчення війни за 24 години" означають зовсім інше.

Гарріс наголошувала, що насправді заяви Трампа можуть означати готовність кинути Україну, а слова про "швидкий мир" – про капітуляцію Києва. Крім того, кандидатка в президенти США наголошувала, що республіканець вважає Путіна другом, що є величезною помилкою.

Якби Дональд Трамп був президентом, то Путін сидів би зараз в Києві, і спрямував би свій погляд на Польщу… Як швидко б ви здалися заради послуги тому, кого ми знаємо як диктатора, і який би з'їв вас на сніданок,

– наголосила Гарріс.

Що казала Гарріс про заяви Трампа: дивіться відео

Раніше речниця Білого дому Кароліна Левітт заявила, що президент Дональд Трамп упевнений у можливості закінчення "російсько-українського конфлікту" вже цього тижня.