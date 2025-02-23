Отрывок из дебатов опубликовал "Голос Америки". Сейчас это видео стало вирусным в сети, передает 24 Канал.

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СМИ напомнили слова Харрис

В сети опубликовали отрывок из предвыборных дебатов, которые состоялись 10 сентября 2024 года между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Кандидат в президенты США от Демократической партии предупреждала, что слова республиканца о якобы "окончании войны за 24 часа" означают совсем другое.

Харрис подчеркивала, что на самом деле заявления Трампа могут означать готовность бросить Украину, а слова о "скором мире" – о капитуляции Киева. Кроме того, кандидат в президенты США отмечала, что республиканец считает Путина другом, что является огромной ошибкой.

Если бы Дональд Трамп был президентом, то Путин сидел бы сейчас в Киеве, и направил бы свой взгляд на Польшу... Как быстро бы вы сдались ради услуги тому, кого мы знаем как диктатора, и который бы съел вас на завтрак,

– подчеркнула Харрис.

Что говорила Харрис о заявлениях Трампа: смотрите видео

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что президент Дональд Трамп уверен в возможности окончания "российско-украинского конфликта" уже на этой неделе.