Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что сказали Обама и Харрис о Трампе

Бывший президент США Барак Обама во время выступления в Гамильтонском колледже упрекнул Дональда Трампа. Хотя он не назвал имени, но во время выступления осудил федеральное правительство за создание препятствий университетам и образованию в целом, за угрозы студентам, которые пользуются свободой слова и за новые тарифы, введенные против иностранных государств.

"Я не думаю, что то, что мы только что наблюдали по экономической политике и тарифов, будет хорошо для Америки", – подчеркнул Обама.

Обама также упрекнул республиканцев. Бывший президент США отметил, что Белый дом также нацелился на преследование юридических фирм и СМИ, которые представляют идеи или партии.

Такое поведение противоречит основным принципам, которые существуют у нас, американцев. Представьте, если бы я лишил Fox News (прореспубликанское медиа – 24 Канал) полномочий пресс-службы Белого дома. Невозможно представить, чтобы те же самые партии, которые сейчас молчат, терпели бы подобное поведение от них или я терпели бы подобное поведение от меня или я политиков,

– подчеркнул Обама.

Резюмируя свое выступление, 44-й президент США подчеркнул, что его заявление не связано с партийными соображениями демократов. По словам Обамы, это связано с ценностями, которые отстаивают США как страна.

Бывшая вице-президент Камала Харрис в видеовыступлении на конференции в Калифорнии также раскритиковала Дональда Трампа. Она заявила, что от республиканца не следовало ожидать чего-то другого.

Было много чего, о чем мы знали, что так произойдет. Но я здесь не для того, чтобы говорить вам, что я об этом предупреждала,

– заявила Харрис.

Оппонентка Трампа на выборах призналась, что возвращение республиканца в Овальный кабинет вызвало большое чувство страха. Харрис отметила, что из-за страха перед Трампом молчат немало организаций, многие – капитулируют перед неконституционными угрозами, и это, по словам экс-вице-президента, происходит ежедневно.

Поэтому, Камала Харрис заявила, что американцам следует говорить откровенно и смело, ведь не только страх "заразен", но и смелость.

К слову, ранее стало известно, что в США готовят новую попытку импичмента Дональда Трампа. Конгрессмен Эл Грин объявил о намерении внести представление об импичменте президенту США Дональду Трампу, заявив, что он "не заслуживает" на должность лидера страны.