ЄС планує остаточно звільнити енергетичний сектор від російського впливу

Єврокомісія розробляє план для звільнення Європи від російського впливу через енергоносії. Завдяки низці заходів планується також знизити ціни на енергію для споживачів.

Як Європа звільнятиметься від російських енергоносіїв

Для заміни російських енергоносіїв, планують використовувати новітні технології та відновлювальну енергетику, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

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Зверніть увагу! До початку повномасштабної війни в Україні, Європа була сильно залежна від російських енергоресурсів. Статистика свідчить про те, що у європейські країни імпортувалось 45% (від загальної кількості) газу та 50% вугілля саме з Росії. Європа також отримувала багато російської нафти.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Ми не лише маємо й надалі урізноманітнювати наші джерела енергії та розширювати екологічно чисте виробництво з відновлюваних джерел, а в деяких країнах – і з атомної енергетики. Потрібно інвестувати в новітні екологічно чисті енергетичні технології, як-от термоядерний синтез, покращену геотермальну енергетику та твердотілі батареї.

Після початку повномасштабної російсько-української війни, Європа почала отримувати значно менше енергоресурсів з Росії:

кількість російського газу, що надходить в Європу знизилась на 75%;

постачання вугілля було припинено повністю;

імпорт нафти знизився до 3%.

Відмова від енергоносіїв з Росії вплинула на європейських споживачів. Зросла ціна на енергію як для населення, так і для бізнесу.

Сьогодні наша конкурентоспроможність залежить від повернення до низьких і стабільних цін на енергоносії. Чиста енергія – це середньострокове рішення, бо вона дешева, створює якісні робочі місця в країні та зміцнює нашу енергетичну незалежність,

– зазначає президентка Єврокомісії.

Здешевлювати енергію будуть, завдяки:

ядерному паливу;

відновлювальним джерелам енергії.

Зауважте! Вказаний план буде представлено у лютому.