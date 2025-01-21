Как Европа будет освобождаться от российских энергоносителей

Для замены российских энергоносителей, планируют использовать новейшие технологии и возобновляемую энергетику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

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Обратите внимание! До начала полномасштабной войны в Украине, Европа была сильно зависима от российских энергоресурсов. Статистика свидетельствует о том, что в европейские страны импортировалось 45% (от общего количества) газа и 50% угля именно из России. Европа также получала много российской нефти.

Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Мы не только должны и в дальнейшем разнообразить наши источники энергии и расширять экологически чистое производство из возобновляемых источников, а в некоторых странах – и с атомной энергетики. Нужно инвестировать в новейшие экологически чистые энергетические технологии, например термоядерный синтез, улучшенную геотермальную энергетику и твердотельные батареи.

После начала полномасштабной российско-украинской войны, Европа начала получать значительно меньше энергоресурсов из России:

количество российского газа, поступающего в Европу снизилось на 75%;

поставки угля были прекращены полностью;

импорт нефти снизился до 3%.

Отказ от энергоносителей из России повлиял на европейских потребителей. Выросла цена на энергию как для населения, так и для бизнеса.

Сегодня наша конкурентоспособность зависит от возвращения к низким и стабильным ценам на энергоносители. Чистая энергия – это среднесрочное решение, потому что она дешевая, создает качественные рабочие места в стране и укрепляет нашу энергетическую независимость,

– отмечает президент Еврокомиссии.

Удешевлять энергию будут, благодаря:

ядерному топливу;

возобновляемым источникам энергии.

Заметьте! Указанный план будет представлен в феврале.