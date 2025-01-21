Як Європа звільнятиметься від російських енергоносіїв

Для заміни російських енергоносіїв, планують використовувати новітні технології та відновлювальну енергетику, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

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Зверніть увагу! До початку повномасштабної війни в Україні, Європа була сильно залежна від російських енергоресурсів. Статистика свідчить про те, що у європейські країни імпортувалось 45% (від загальної кількості) газу та 50% вугілля саме з Росії. Європа також отримувала багато російської нафти.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Ми не лише маємо й надалі урізноманітнювати наші джерела енергії та розширювати екологічно чисте виробництво з відновлюваних джерел, а в деяких країнах – і з атомної енергетики. Потрібно інвестувати в новітні екологічно чисті енергетичні технології, як-от термоядерний синтез, покращену геотермальну енергетику та твердотілі батареї.

Після початку повномасштабної російсько-української війни, Європа почала отримувати значно менше енергоресурсів з Росії:

кількість російського газу, що надходить в Європу знизилась на 75%;

постачання вугілля було припинено повністю;

імпорт нафти знизився до 3%.

Відмова від енергоносіїв з Росії вплинула на європейських споживачів. Зросла ціна на енергію як для населення, так і для бізнесу.

Сьогодні наша конкурентоспроможність залежить від повернення до низьких і стабільних цін на енергоносії. Чиста енергія – це середньострокове рішення, бо вона дешева, створює якісні робочі місця в країні та зміцнює нашу енергетичну незалежність,

– зазначає президентка Єврокомісії.

Здешевлювати енергію будуть, завдяки:

ядерному паливу;

відновлювальним джерелам енергії.

Зауважте! Вказаний план буде представлено у лютому.